Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio

West e Censori, un matrimonio molto chiacchierato

Bianca Censori sarebbe tornata a casa in Australia da quei familiari che, da quando lei ha iniziato a fare coppia fissa con West, si sono sempre dichiarati preoccupati per la sua condizione e per la sua salute mentale.

Da quando i due sono diventati marito e moglie (con una licenza ottenuta in California il 20 dicembre 2022), i media non hanno smesso di interessarsi alla loro unione che ha sollevato parecchie chiacchiere soprattutto per l'immagine offerta in pubblico.

West e Censori sono diventati noti per le loro uscite all'insegna della normalità - sessioni di shopping di lusso, cene, passeggiate per le strade di città turistiche culminate con un gelato - nelle quali sono riusciti a dare scandalo, soprattutto lei, per i suoi look.

Da subito è circolata la notizia che Ye, che aveva fatto da stylist a Kim Kardashian, aveva preso il comando anche del guardaroba della seconda moglie per indirizzarla a uno stile più audace, al limite spinto.

Censori ha iniziato ad apparire in pubblico sempre meno vestita, con capi aderenti, trasparenti, fatti di nylon, forse frutto di una sperimentazione in nome di un nuovo brand di abbigliamento di West che non ha visto mai la luce.

Il percorso di stile eccentrico, sempre più al limite, di West, operato con la complicità di Censori, musa e modella, ha iniziato a impensierire i fan, la stampa, i familiari di lei.

Dopo essersi resi protagonisti di palesi scandali in Italia e non solo - Censori, sempre accompagnata da West, ha iniziato ad uscire solo con la biancheria intima e poi senza - l'unione tra i due ha iniziato a vacillare al punto che lei è tornata per qualche tempo in Australia.

L'ultima uscita insieme a metà settembre, un giro a Los Angeles per negozi, poi di nuovo una separazione che, per molti, potrebbe essere definitiva.