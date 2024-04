Kanye West, la moglie Bianca Censori "scalza" a Disneyland? VIDEO

Nei video circolati online, si vedono i piedi nudi di Bianca Censori. Una scelta, questa, che violerebbe il regolamento di Disneyland . Il parco californiano spiega infatti che, camminare a piedi nudi, può essere motivo di allontamento (o di mancato ingresso). La moglie di Kanye West è stata vista mano nella mano con il rapper e produttore, mentre camminava nell'area dedicata a Star Wars, verso il simulatore interattivo Smuggler's Run. Accanto a loro, un ricco e protettivo entourage (ma anche diversi membri dello staff). Con miniabito color carne, e una specie di bavaglino sulla parte frontale, Bianca Censori indossava ai piedi delle specie di bende . In realtà, secondo alcuni, sarebbero delle calzature "sperimentali" simili, per l'appunto, a dei bendaggi. In ogni caso, sono state oggetto di critiche sul web. Come del resto ogni suo look.

Le preoccupazioni del padre

Secondo quanto scritto da molte testate americane, i look di Bianca Censori non sarebbero oggetto solo di critiche. Ma anche di preoccupazioni. Leo Censori, padre di Bianca, avrebbe chiesto alla figlia e al marito di raggiungerlo in Australia, per discutere di quei look. Anche la mamma, Alexandra, avrebbe cercato di intervenire. Il loro timore è quello che, la figlia, non faccia esattamente ciò che vuole. Ma sia piuttosto soggetta al volore e al potere di Kanye West. In realtà, i due hanno sempre negato quelle voci. Alla giornalista che gli chiedeva se la moglie fosse libera di scegliere, Kanye ha risposto strappandole il cellulare, e reagendo in un modo piuttosto concitato. "Sono un essere umano, ti sembra normale? Pensi di potermi avvicinare in questo modo? Pensi di potermi chiedere di mia moglie, parlare di libero arbitrio?", ha detto. Anche Bianca, dal canto suo, avrebbe negato ogni cosa. Dicendo che, dietro e dentro quei look, c'è la sua mente.