Kanye West a Firenze con Bianca Censori improvvisa un set fotografico

Kanye West e Bianca Censori hanno attirato una folla di curiosi in Via dei Calzaiuoli, a Firenze. Nel centro della città toscana il rapper ha infatti fotografato la “moglie” (non esiste certezza di un avvenuto matrimonio) fasciata in un’aderente tuta color carne. Per ottenere le immagini migliori, tra uno scatto e l’altro West ha sistemato l’outfit di Censori, come in un vero e proprio set fotografico. Al siparietto hanno partecipato anche i fan, che si sono appostati dietro la designer australiana e hanno così arricchito lo sfondo degli scatti.