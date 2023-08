Kanye West a Venezia, le foto scandalo sulla stampa estera

Kanye West e Bianca Censori continuano a far discutere. Questa volta, però, al centro dell’attenzione è finito ben più che un “semplice” look. In vacanza in Italia, dove da giorni vengono paparazzati su e giù per il lago di Como, i due hanno scelto di spostarsi brevemente a Venezia. Un arrivo, il loro, non certo passato inosservato. Il motivo? Sulla barca che li ha condotti in laguna, Kanye West ha mostrato qualche centimetro di pelle di troppo.

Kanye West in barca con i pantaloni abbassati

Tutto è partito da un video di Whoopsee e dagli articoli della stampa estera: il Daily Mail e il The Sun, Page Six e Tmz, hanno postato foto e video dell’arrivo della coppia a Venezia. Kanye West è stato sorpreso coi pantaloni abbassati, e il lato b in bella mostra per i turisti delle barche vicine. Per la verità, dalle immagini il rapper e designer non sembra curarsene troppo. E così neppure Bianca Censori, sua dipendente e “moglie” (vera o presunta, non è mai stato accertato). Ciò che è certo è che West, seduto sul bordo della barca, aveva i pantaloni calati, o forse slacciati o strappati.

Ovviamente, le interpretazioni non si sono fatte attendere: il Daily Mail ha addirittura titolato su un possibile arresto di Kanye e Bianca, il The Sun ha parlato di una denuncia per atti osceni. Le immagini siano state acquisite dalla Polizia Locale di Venezia. In caso i sospetti di atti osceni dovessero dimostrarsi reali, i due potrebbero essere denunciati per atti osceni in luogo pubblico.