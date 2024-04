Kanye West esce con Bianca Censori vestita solo con il reggiseno

Se Bianca Censori è riuscita ad uscire di casa seminuda in pieno inverno sfidando anche le rigide temperature di Parigi nei giorni della Fashion Week, cosa riuscirà a fare ora che la bella stagione è alle porte? Chi pensava che la moglie di Kanye West non potesse osare di più dopo il look trasparenti che non lasciavano nulla all'immaginazione dell'ultima stagione, si sbagliava. La ventinovenne il cui guardaroba recente sembra composto quasi esclusivamente da biancheria intima è riuscita a fare a meno anche di quella, o quasi. Nella sua ultima uscita a Los Angeles, infatti, Censori ha indossato un reggiseno ma sotto alle calze ricamate color carne non c'erano gli slip.

Censori modella e musa di West



A nulla valgono gli appelli espressi dalla famiglia di Bianca Censori sulla stampa, mezzo che i parenti della donna utilizzano da mesi per manifestare pubblicamente le proprie preoccupazioni. La ventinovenne moglie di Kanye West non ascolta nessuno e continua a dare scandalo in pubblico coi suoi look esaudendo i desideri del rapper che la starebbe utilizzando come musa e modella di un non meglio specificato business fashion a cui lavora da tempo.

Questa la motivazione che si sente da un po' a proposito dei look della attuale signora West la quale sarebbe una pedina della guerra tra il rapper e la sua ex moglie Kim Kardashian, incona della moda inseguita dagli stilisti di mezzo mondo.

West vorrebbe fondare un nuovo brand il cui focus sarebbe l'intimo, core business di SKIMS, il fiore all'occhiello del portafoglio di marchi di Kardashian, per questo è l'intimo il punto di forza dei look di Censori che indossa quasi sempre solo collant che mettono in bella vista il suo corpo nudo.

In attesa di capire la direzione di West, cantautore, produttore, musicista ma anche designer con una certa esperienza, sua moglie lo ha supportato a Los Angeles con un nuovo look in pizzo, più sofisticato ma anche più nudo.