Kanye West e Censori in viaggio da Firenze (lei con look austero)

Il rapper e sua moglie hanno trascorso dei giorni in Toscana, a Prato, dove hanno partecipato ad alcuni meeting di lavoro. Dopo l'ennesima uscita con uno dei sui look audaci, la ventinovenne si è coperta da capo a piedi per imbarcarsi per l'Asia

Aria di novità per Kanye West e Bianca Censori che non smettono di attirare l'attenzione dei media a ogni nuova uscita pubblica.

La coppia di vip, avvistata in Italia a inizio giugno, ha fatto notizia, questa volta, per l'ultimo outfit dell'australiana, per niente audace e non in linea con lo stile dei suoi look precedenti.

Siamo davanti all'ennesima trovata per stupire o al primo capitolo di una nuova era, per la moglie di West, caratterizzata da una inaspettata svolta di stile? È presto per dirlo, visto che solo qualche giorno fa Censori è apparsa seminuda a Prato. Nei giorni trascorsi nella cittadina toscana il suo body sgambatissimo ha attirato l'attenzione non meno del blocco di disegni che stringeva tra le mani per recarsi a un probabile appuntamento di lavoro.

Il look austero da viaggio di Censori Qualcosa si muove sul fronte del business fashion di Kanye West, o almeno sembra, visto che il rapper e sua moglie Bianca Censori hanno trascorso i loro giorni in Italia a Prato, città nota per il suo distretto tessile e per le sue aziende che potrebbero interessare non poco l'artista che è anche un designer d'avanguardia.

Nonostante abbiano reso la loro permanenza in Italia più discreta, forse memori degli scandali avvenuti a Venezia lo scorso anno durante i giorni della Mostra del cinema, le due celebrità sono state comunque notate per le loro scelte di stile, alcune del tutto inedite.

Se nessuno è rimasto sorpreso alla vista di Censori con un body sgambato oltre il limite, l'ennesima creazione dal taglio geometrico che lasciava poco spazio all'immaginazione, a quello che sembrava a tutti gli effetti un appuntamento di lavoro, l'outfit di lei in viaggio verso l'aeroporto di Firenze ha suscitato ben altre reazioni.

La donna, che normalmente non si fa scrupolo di girare quasi svestita anche in pieno inverno, ha sfoggiato un abito vaporoso, che la copriva dalla testa ai piedi, per raggiungere il suo volo per l'Asia. Al look con la maxi tunica di Censori, corrisponde un outfit insolitamente bianco di West che è parso infastidito dalla presenza dei paparazzi ma che non ha impedito a TMZ di filmare una clip del loro passaggio. leggi anche Kanye West esce con Bianca Censori vestita solo con il reggiseno

Tutti in attesa del nuovo business fashion di West

West e Censori, marito e moglie dalla fine del 2022, sono sbarcati a Narita, l'aeroporto vicino alla città di Tokyo con gli stessi abiti con cui si sono imbarcati a Firenze. L'aggiunta di un copricapo in stile fascia all'outfit di lei e di un soprabito lungo e bianco al quello di lui, ha conferito alla coppia una certa teatralità austera che fa riflettere gli osservatori, ben consapevoli che ogni nuova trovata di stile dei due è la migliore forma di auto-promozione per il business fashion che West starebbe mettendo a punto da diverse stagioni, sicuramente da quando il suo marchio Yeezy è stato travolto dalle polemiche.

Nulla si sa rispetto ai tempi del debutto del nuovo brand che West starebbe ideando e promuovendo con la complicità della sua ultima moglie la quale da molti mesi fa il giro del mondo coi suoi capi succinti, realizzati in nylon trasparente, o con altri scampoli di tessuto che, più che coprire, lasciano in bella mostra il suo corpo.

La scorsa estate i coniugi West hanno trascorso buona parte della stagione in Italia facendo base a Firenze dove, si diceva, pensavano di aprire il loro atelier esclusivo.

Niente, tuttavia, si è concretizzato, né in estate, né per tutto l'inverno, stagioni che comunque hanno visto West e Censori protagonisti delle cronache, specie per i look scandalosi di lei.

Dalle uscite per una cena, un gelato o una fetta di torta, alle apparizioni alle sfilate degli stilisti amici: anche se, al momento, West non occupa un posto al sole nel fashion system, è ben determinato a non sparire dalla scena. vedi anche Paris Fashion Week, star alle sfilate, da Censori a Matilda De Angelis

