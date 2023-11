Kanye West e la moglie Bianca Censori si prendono “una pausa”

I parenti e gli amici della designer avrebbero approfittato del ritorno in Australia della ventottenne per aprirle gli occhi sugli aspetti controversi della sua unione matrimoniale col rapper che dall'esterno appare profondamente sbilanciata e preoccupante





I servizi riguardanti la discussa unione matrimoniale tra Kanye West e Bianca Censori non sono mai stati esenti da una certa dose di perplessità sulla coppia che non ha certo nascosto in pubblico il proprio stile di vita eccentrico e abitudini in molti casi discutibili.

Le uscite estive fatte di look ai limiti dello scandalo e momenti da censurare, hanno fatto scattare qualche campanello d'allarme tra gli amici e i parenti della designer in forza da Yeezy che l'hanno convocata per capire bene le dinamiche di coppia tra lei e il poliedrico artista non l'abbiano messa in una posizione scomoda. Secondo il The Sun i due, temporaneamente separati a causa degli impegni di lavoro di lui, sarebbero in pausa di riflessione.





Censori, la preoccupazione di parenti e amici Kanye West è in Arabia Saudita per registrare nuova musica (il singolo Vultures è uscito in radio lo scorso 17 novembre) e per trascorrere qualche attimo di relax con la primogenita North (con cui è stato in vacanza a Dubai) e Bianca Censori è tornata in Australia, ufficialmente per fare visita alla famiglia che non vedeva da almeno un anno, da quando, cioè, è diventata la moglie del rapper.

Tutto regolare, almeno in apparenza, ma difficile da credere visto il legame strettissimo che si è generato tra i due fin da quando hanno iniziato a fare coppia.

Secondo le fonti (che hanno parlato col Daily Mail), Censori è stata sottoposta alle pressioni di parenti e amici affinché aprisse gli occhi sul suo rapporto col rapper, un'unione che l'ha portata nell'ultimo anno ad isolarsi dai suoi affetti per trascorrere le sue giornate esclusivamente con lui.

Gli amici della ventottenne sono molto preoccupati perché non riconoscono nella donna la persona gioviale ed espansiva con cui hanno sempre legato. Alla designer è stato imposto da parte del rapper un regime di silenzio volto ad allontanare le intrusioni della stampa nella sua vita privata. Gli amici, comunque, non ci vedono chiaro perché sostengono che quella di Censori per West sia un'ossessione che non ha niente a che vedere con l'amore.

Inoltre, i comportamenti al limite dell'osceno della donna in Europa della scorsa estate non hanno certamente giovato alla sua immagine pubblica; per questo e per altri motivi, una volta tornata a casa, Censori è stata al centro di quello che nel mondo anglosassone viene definito “intervention”. In pratica, la famiglia ha fatto cerchio attorno alla donna per capire cosa c'è che non va in lei ultimamente e per capire come sta davvero.



L'inizio di una fase più consapevole? Alla famiglia di Bianca Censori Kanye West non è mai andato a genio e qua e là, negli ultimi mesi, sono spuntate varie indiscrezioni che lasciavano intendere come i suoi parenti fossero preoccupati per il legame tra il rapper e la ragazza, trattata apparentemente come una sorta di bambola senza personalità.

La mancanza di volontà di Censori si sarebbe concretizzata nell'adozione di una dieta strampalata da parte di lei basata sui cibi preferiti da lui, kebab, gelato e anguria. Sempre a West, come già era accaduto con la sua prima moglie Kim Kardashian, va attribuita la paternità dei look adottati dalla donna nelle sue uscite pubbliche. Sua, quindi, l'idea di tutti quei capi in lycra fascianti e ultra trasparenti che hanno messo in imbarazzo i turisti a Firenze, dove la coppia ha trascorso diverse settimane la scorsa estate.

Bianca Censori sarebbe l'unica in grado di farsi ascoltare da West, che è noto per il suo carattere difficile e che è reduce da una stagione ricca di uscite controverse. Nonostante la sua influenza positiva, per amici e parenti, sarebbe lei ad essere influenzata in tutto e per tutto dall'artista.

Chi la conosce sa, però, che lei avrebbe riconosciuto di stare in una coppia piuttosto sbilanciata, per questo il suo viaggio potrebbe essere l'inizio di una nuova e più consapevole fase del suo matrimonio.

Per il Daily Mail, la visita di Bianca Censori alla famiglia in Australia corrisponde a un allontanamento da West, anche se temporaneo. La stilista potrebbe tornare a farsi vedere al fianco del marito per il lancio del nuovo album. A questo punto, gli avvenimenti delle prossime settimane potrebbero essere decisivi.