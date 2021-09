007 No Time to Die, il red carpet per la premiere a Londra

1/12

Giovedì 30 settembre arriva finalmente al cinema l'attesissimo No Time To Die, l'ultimo film in cui Daniel Craig vestirà i panni dell'agente 007, alias James Bond. Due giorni prima, martedì 28 settembre, si è svolta a Londra l'anteprima mondiale, il cui red carpet è stato trasmesso in diretta Facebook dalla Royal Albert Hall.

