Daniel Craig dà l’addio a James Bond, Uk scommette sul successore

LONDRA - Rispettando i canoni del loro proverbiale humour, gli inglesi commentano in questi giorni che il lungo addio di Daniel Craig al ruolo di James Bond sta al Regno Unito come l’uscita di scena di Angela Merkel sta alla Germania. In ogni caso, è la fine di un’era. E ora? Impazza il toto nomine su chi sarà il successore, accompagnato dall’inevitabile quotazione della scommessa.

Il “superman” Henry Cavill, che ha recitato anche nella serie tv i Tudor, sarebbe già stato vicino allo scalzare Craig, ma il suo momento sarebbe forse passato, in parte proprio per aver recitato nei panni del supereroe. Attualmente è quotato 8/1.

Il 43enne Tom Hardy, non nuovo a film d’azione avendo girato Mad Max e The Revenant è dato 5 a 2. Regé-Jean Page, l’aitante duca della serie tv Bridgeton, è l’attore che gode al momento dei favori della rete e le sue quotazioni al momento sono 3 a 1.

Essere Bond in tempi di “woke culture”

Se con l’ultimo capitolo dell’era Craig per Bond non è ancora venuto il tempo di morire, alcuni ipotizzano che sia giunto il momento per lui di cambiare pelle. Inteso come colore della pelle e magari anche sesso.

Avete presente il personaggio sciupafemmine (ma di classe) ideato da Ian Flemming e impersonato dall’indimenticabile Sean Connery? E la sua prima bond girl, Ursula Andress che esce dall’acqua del mare in bikini in “007 licenza di uccidere”? Ecco, per la “woke culture” tutto questo non va bene, non è più adeguato ai tempi che viviamo.

Lo statuario Idris Elba, all'anagrafe Idrissa Akuna Elba, vincitore di un Golden Globe per la serie televisiva Luther, potrebbe essere il primo Bond di colore. Elba, oltre ad essere un attore, sceneggiatore e produttore fa anche il DJ e nei club londinesi è noto con lo pseudonimo Big Driss. E’ dato 8 a 1, quindi con molte più chance del collega Henry Golding, di origine britannica ma nato in Malesia (25 a 1).