No Time to Die, le foto del film in uscita al cinema il 30 settembre

Non sorprende che No Time To Die si sia rivelato un progetto emozionante per tutte le persone coinvolte, specialmente per lo stesso Craig. “Quando mi fermo e penso a ciò che abbiamo fatto in cinque film, mi emoziono; sono stati quasi 15 anni della mia vita", dice. “E ho sentito che con No Time To Die c'era una storia da finire e molte questioni in sospeso da portare a termine. Penso che l'abbiamo fatto. Ne vado orgoglioso, e sono immensamente grato per l'enorme sforzo collettivo necessario per realizzare un film di Bond.

