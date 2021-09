No Time To Die, pubblicato un video su Lashana Lynch e Ana de Armas

Ana de Armas ha parlato dell’intenso allenamento a cui si è sottoposta per interpretare al meglio il suo personaggio:“ Volevo fare tutto al meglio per mostrarmi sicura di quello che stavo facendo”.

Lashana Lynch ha invece dichiarato: “In questo film vediamo davvero tanti esempi di donne forti”.

La pellicola arriverà al cinema il 30 settembre, nel frattempo Universal Pictures International Italy ha pubblicato la sinossi ufficiale nella didascalia del video: “In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto”.