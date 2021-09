"No Time to Die", missione cinema per 007

"No Time to Die" finalmente in sala dopo un anno e mezzo di rinvii. In attesa del giudizio del pubblico parliamo con le star del nuovo film di James Bond Condividi:

“NoTime to Die” arriva nei cinema italiani dal 30 settembre (LE FOTO del red carpet per la premiere a Londra) . Un’uscita più volte rinviata in tutto il mondo per la chiusura delle sale dovuta all'emergenza virus (qui gli aggiornamenti sulla pandemia). Le peripezie del nuovo episodio della saga di James Bond ne fanno in qualche modo il film simbolo degli effetti della pandemia sulle vite e sulle attività. Sembra proprio che a James Bond tocchi anche questa missione: dare un segno forte di vitalità sia ai botteghini che all’entusiasmo del pubblico che tornerà in sala. Il regista Cary Fukunaga è perfettamente consapevole dei sentimenti che il suo film può muovere: “L’attesa che nasce quando il rinvio è così lungo è ovviamente molto più grande – ci dice in un’intervista- Non possiamo certo sapere come si risolverà questa attesa e se il film piacerà agli spettatori. Per le reazioni dobbiamo aspettare che vadano al cinema.”

Daniel Craig: "Che sollievo!" approfondimento No Time to Die, le foto del film in uscita al cinema il 30 settembre Con il suo quinto film da 007, Daniel Craig lascia il personaggio. Questo è noto da anni, ma tutti continuano a chiedergli se è proprio finita: “ E’ il mio ultimo Bond. Sono molto sollevato ora che siamo arrivati qui, dopo due anni molto duri per tutti.” E’ questa la sua parola finale, poi entra nel film: “Abbiamo cominciato la storia quasi direttamente da dove era finito 'Spectre'. Troviamo Madeleine e Bond a Matera, poi il mondo crolla. Ci sono due persone molto complicate e tutto si svela molto rapidamente.” Daniel Craig ha preso in mano il suo personaggio quindici anni fa e con grande personalità lo ha interpretato in maniera nuova: una spia efficiente, talvolta brutale, senza scrupoli nè pietà, ma anche un uomo combattuto interiormente, sempre in lotta con un passato che non smette di tornare. E stavolta? Al regista Fukunaga chiediamo un giudizio sull’interpretazione di Craig in 'No Time to Die'. “Credo che sia una bellissima prestazione– spiega -. Proprio come nel primo film Daniel ha evidenziato molti aspetti del personaggio, rivelandone alcuni che non avevamo visto negli episodi precedenti.”

Il Martini, l’Aston Martin, il ‘Mi chiamo Bond, James Bond’, i film di 007 sono pieni di autocitazioni ricorrenti che il pubblico si aspetta. Fukunaga, avete cercato di evitare questi cliché?

“Non credo che abbiamo evitato qualcosa. - risponde il regista-. Ci sono tutte le tradizioni ripetitive, a volte un po’ rinfrescate. Abbiamo progettato tutto per fare cose nuove o differenti.” Non c’è Bond senza un potente malvagio da sconfiggere. In ‘No time to die’ la minaccia al mondo si chiama Safin ed è legato al passato di Madeleine, la donna legata a Bond. Un gioco psicologico a tre che promette scintille. Safin è interpretato da Rami Malek, vincitore di un Oscar come protagonista di ‘Bohemian Rhapsody’. "Penso che noi attori cerchiamo sempre di umanizzare il cattivo da interpretare" – dice Malek- “ Questo li rende più facilmente riconoscibili. Ovviamente, a volte si vuole che siano puro male e incutano terrore nel pubblico e quello che volevo davvero per Safin era renderlo inquietante".