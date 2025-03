Ed Westwick è diventato papà: è nato Oscar Alexander

Per l'attore 37enne, star di "Gossip Girl", si tratta del primo figlio. L'annuncio della gravidanza, Ed e Amy Jackson lo avevano dato due mesi dopo il matrimonio in Costiera Amalfitana

Ed Westwick è diventato papà. Oscar Alexander Westwick, questo il nome del bambino, è frutto della relazione tra l'ex star di Gossip Girl, oggi 37enne, e la moglie (anche lei modella e attrice) Amy Jackson.

L'annuncio su Instagram

Di essere diventati genitori, Ed Westwick e Amy Jackson l'hanno annunciato su Instagram.

In una delle foto postate, Westwick è in piedi accanto a Jackson con la testa vicino alla sua guancia. Stretto al loro petto, il piccolo Oscar Alexander, avvolto in una coperta personalizzata col suo nome. In un secondo scatto, la mano dell'attore che stringe quella del figlio. Mentre, nell'ultimo, si vede la mamma che dà un bacio sulla sua fronte. "Benvenuto al mondo, piccolo", si legge nella didascalia. L'attore ha poi postato il carosello nelle stories, scrivendo: "Le parole non possono esprimere la meraviglia".

Lo scorso agosto, intervistata da PEOPLE, la coppia - prossima al matrimonio sulla Costiera Amalfitana - raccontava tutto il loro amore. "Per me, sposare Ed significa avere un compagno di vita con cui vivere avventure, condividere amore e supporto, creare una bella famiglia e sostenersi a vicenda in tutti i momenti della vita", confessava Jackson. "Si tratta di costruire un futuro insieme e creare ricordi infiniti, sapendo che siamo una squadra". All'epoca, i due speravano di dare al figlio di Jackson, Andreas (5 anni), un fratello minore.

Due mesi dopo il matrimonio, Ed e Amy hanno annunciato di aspettare un bambino. Che, ora, è finalmente tra le loro braccia.