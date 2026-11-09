The Take, il nuovo film Netflix con Washington e Pattinson

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The Take, trama, il nuovo film Netflix con Denzel Washington e Robert Pattinson

Cinema
Netflix

Il nuovo thriller è diretto da Fernando Meirelles, regista candidato all'Oscar per I due papi. La sceneggiatura è firmata da Simon Kinberg, già autore di Mr. & Mrs. Smith. Il film arriverà in esclusiva sulla piattaforma il 15 gennaio 2027

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Netflix ha diffuso le prime immagini di The Take, il nuovo thriller diretto da Fernando Meirelles, regista candidato all'Oscar per I due papi. Nel cast figurano Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, affiancati da Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk. La sceneggiatura è firmata da Simon Kinberg, già autore di Mr. & Mrs. Smith. Il film arriverà in esclusiva sulla piattaforma il 15 gennaio 2027.

Una rapina a Manhattan, un piano perfetto e un amore in pericolo

La storia segue Noah (Robert Pattinson), un ex capitano appena congedato dall'esercito che fatica a ritrovare il proprio posto nella vita civile. La sua esistenza cambia quando Christian Carter (Denzel Washington), carismatico e spietato professionista del crimine, lo coinvolge in un colpo ambizioso: svaligiare la banca più ricca di Manhattan. Il piano sembra non avere punti deboli, ma c'è un problema che rischia di compromettere tutto: Rose (Daisy Edgar-Jones), la fidanzata di Noah, lavora proprio nell'istituto di credito preso di mira. Tra lealtà, sentimenti e interessi criminali, il protagonista dovrà capire di chi potersi fidare e fino a che punto spingersi per sopravvivere.

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