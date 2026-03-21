Timothy Dalton compie 80 anni, da 007 a Flash Gordon: film più famosi

Il quarto attore a interpretare James Bond nella storia - uno degli agenti più vicini a quello immaginato da Fleming - nasceva il 21 marzo 1946 a Colwyn Bay, piccola cittadina del Galles. Nel suo portfolio anche cult come "Le avventure di Rocketeer" e grandi serie tv tra storia e fumetti, come "Doom Patrol" e "1923"

Il 21 marzo di 80 anni fa, nel 1946, nella cittadina di Colwyn Bay, in Galles, nasceva Timothy Leonard Dalton Leggett, conosciuto in tutto il mondo semplicemente come Timothy Dalton. Simbolo dell’eleganza britannica di altri tempi, con una formazione che affonda le sue radici nel teatro della Royal Academy of Dramatic Art e nella Royal Shakespeare Company, è noto per le sue performance cupe e intense, spesso rivalutate anche a distanza di decenni. Dai film di James Bond alle serie televisive, ecco i suoi film e i suoi ruoli più influenti.

Il leone d’inverno (1968) Il primo grande film al cinema, dopo varie produzioni tv, arriva nel 1968, quando esce il dramma epico-storico Il leone d’inverno (The Lion in Winter) di Anthony Harvey, dove Dalton interpreta il giovane Principe Filippo II di Francia, affianco ad attori come Katharine Hepburn (che per il ruolo di Eleonora d’Aquitania vince l’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1969), Peter O’ Toole (Enrico II d’Inghilterra) e Anthony Hopkins (Riccardo I d’Inghilterra). Pur con una parte secondaria, apre le porte di una grande carriera per Dalton. Cime tempestose (1970) Tra i molti attori che hanno avuto il compito di dar vita a Heathcliff di Cime tempestose (Wuthering Heights) di Emily Brontë c’è anche Dalton, nel film di Robert Fuest del 1970, al fianco di Anna Calder-Marshall nei panni di Catherine. Non fu una standing ovation da parte della critica, che però sottolineò la complessità dell’interpretazione oscura di Dalton. Vedi anche Tra le cime tempestose della nostra idea d’amore

Timothy Dalton e Anna Calder-Marshall in Wuthering Heights - Webphoto

Flash Gordon (1980) Dopo essersi dedicato principalmente al teatro a tempo pieno, Dalton torna sul grande schermo verso la fine degli anni ’70. Deve aspettare l’inizio del decennio seguente per una parte che entra di diritto tra quelle migliori della sua carriera: nel 1980 è il Principe Barin nella trasposizione cinematografica dei fumetti di Flash Gordon di Mike Hodges. Estetica kitsch e colonna sonora dei Queen, inizialmente non fu accolto benissimo, ma con il passare degli anni è diventato un cult per i fan del sci-fi. Nel cast, capitanato da Sam Jones, anche Ornella Muti. Vedi anche Mike Hodges, morto a 90 anni il regista di "Flash Gordon"

Timothy Dalton in Flash Gordon - ©Webphoto

007 – Zona pericolo (1987) Nel 1987 Dalton diventa il quarto attore nella storia a interpretare James Bond. L'occasione è 007 – Zona pericolo, con la regia di John Glen, che viene considerato ancora oggi come uno dei tentativi più riusciti di interpretare fedelmente l’agente immaginato da Ian Fleming e Dalton viene nominato l’erede degno di Sean Connery, grazie a una performance introspettiva e profonda. 007 – Vendetta privata (1989) Due anni dopo, sulla scia del successo del film precedente, Dalton è di nuovo James Bond, sempre con John Glen a dirigerlo, in 007 – Vendetta privata, dove la componente dark e psicologica è ancora più marcata. Ci sarebbero dovuti essere altri capitoli con Dalton, ma a causa di alcuni screzi con la casa cinematografica EON, decise di abbandonare il ruolo. Vedi anche James Bond, Pierce Brosnan vuole tornare: "Perché no? Sarebbe bello"

Timothy Dalton nei panni di James Bond - ©Webphoto

Le avventure di Rocketeer (1991) Dalton torna nel mondo dei fumetti per la parte del cattivo Neville Sinclair ne Le avventure di Rocketeer (1991, regia di Joe Johnston, Disney). Anche questo non fu un enorme successo quando uscì, ma con il tempo è diventato un classico del cinema pulp tipico degli anni ’90, tra effetti speciali e una colonna sonora potente (firmata da James Horner, lo stesso di Titanic).

Timothy Dalton ne Le avventure di Rocketeer - ©Webphoto

Looney Tunes: Back in Action (2003) Nel 2003, Dalton è di nuovo il cattivo Damien Drake nel film Looney Tunes: Back in Action, di Joe Dante. Il suo ruolo è una parodia degli antagonisti dei vari 007, teatralmente megalomane ed esagerato. A Hollywood c’erano alte aspettative per la pellicola, forse troppo alte: con 80 milioni di dollari di budget, ne incassò solamente 68. Leggi anche John Cena accanto a Willy il Coyote nel prossimo film dei Looney Tunes

Timothy Dalton in Looney Tunes: Back in Action - ©Webphoto

Hot Fuzz (2007) Tutto il contrario si può dire per Hot Fuzz di Edgar Wright: circa 15 milioni di budget, oltre 80 milioni al box-office. La commedia poliziesca britannica vede Dalton ancora una volta a cimentarsi nella parte del cattivo in modo quasi parodistico e shakesperiano.

Timothy Dalton in Hot Fuzz - ©Webphoto

Il cameo in The Tourist (2010) L’ultima volta che abbiamo visto Dalton sul grande schermo è stata in occasione del suo piccolo cameo in The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck, con Angelina Jolie e Jhonny Depp. Il ruolo è coerente con il suo illustre portfolio: è una spia dell’intelligence britannica.

Timothy Dalton in The Tourist - ©Webphoto

Timothy Dalton in televisione Dalton ha sempre lavorato anche per il piccolo schermo, passando da parti classiche come quella di Edward Rochester nella miniserie del 1983 Jane Eyre, tratta dall’omonimo romanzo di Charlotte Brontë, alle più recenti nella serie horror-ottocentesca Penny Dreadful (2014-2016) e in quella dal mondo DC Comics Doom Patrol (2019-2021). Tra il 2022 e il 2025 ha recitato in 1923, prequel di Yellowstone, insieme - tra gli altri - a Helen Mirren e Harrison Ford. La serie racconta i cambiamenti dell'America negli anni '20 del secolo scorso, a partire dalla crisi del Montana. Leggi anche Marshals, lo spin-off di Yellowstone rinnovato per la seconda stagione