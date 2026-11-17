Dal leggendario Sean Connery fino all’apprezzatissimo Daniel Craig, passando per il meno noto George Lazenby e per l'ultimo appena annunciato, Robert Pattinson, ecco tutti gli interpreti che hanno impersonato l’agente speciale James Bond

James Bond è a pieno titolo l’agente dai mille volti. L'ultimo a calarsi nei suoi elegantissimi panni è Robert Pattinson, che all'età di 40 anni raccoglie il testimone dei sei interpreti che lo hanno preceduto nel ruolo da 007: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

Il nuovo capitolo della saga, prodotto da Amazon, sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Per Pattinson, già protagonista di Twilight e The Batman e recentemente apparso nell’Odissea di Christopher Nolan nei panni di Antinous, si tratta di una nuova svolta in una carriera costruita alternando blockbuster e cinema d’autore.

E pensare che all’uscita delle primissime pellicole dedicate a Bond, il personaggio nato dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming, probabilmente in pochi pensavano che qualcun altro avrebbe potuto interpretarlo al di là dello scozzese Sean Connery. Eppure, il tempo ha dimostrato che gli scettici si sbagliavano, perché l’agente 007 è stato impersonato su schermo, e con successo, da vari altri talenti: ecco tutti gli attori che hanno interpretato James Bond.

James Bond, tutti gli attori che lo hanno interpretato

Sean Connery (1962-1967, 1971)

Per alcuni l’unico, l’originale, l’inimitabile… insomma, il “vero” James Bond, lo scozzese Sean Connery ha accettato il ruolo dell’agente 007 nel lontano 1962, quando lo ha impersonato sul set del capitolo iniziale della saga, Licenza di uccidere. A lui dobbiamo molti dei tratti che oggi ci sembrano propri della popolare spia, che ha interpretato in altri cinque film, tutti da cult: Dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball: Operazione Tuono, Si vive solo due volte e, dopo un breve intermezzo di cui parleremo tra poco, Una cascata di diamanti.