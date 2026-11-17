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L'attrice Premio Oscar Marion Cotillard ha già dimostrato l'arte della seduzione e dell'inganno nel thriller di spionaggio Allied di Robert Zemeckis, dove ha recitato al fianco di Brad Pitt, e allo stesso tempo ha recitato nel blockbuster Inception di Christopher Nolan e con Leonardo DiCaprio. Inoltre, l'attrice e Robert Pattinson avevano perso l'occasione di recitare insieme 15 anni fa, quando lei aveva abbandonato il progetto di Cosmopolis.

Marion Cotillard, i suoi migliori film