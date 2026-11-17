Robert Pattinson sarà il prossimo James Bond nel nuovo film di Denis Villeneuve, con la sceneggiatura di Steven Knight. Chi sarà invece la prossima Bond Girl dopo Ursula Andress, Diana Rigg, Honor Blackman, Michelle Yeoh, Eva Green e Léa Seydoux?
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