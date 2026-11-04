Adria Arjona, racconta la relazione con il compagno Jason Momoa

L’attrice parla della relazione con la star di Aquaman in una nuova intervista a W Magazine. Tra le passioni della coppia ci sono i viaggi in motocicletta, mentre lei coltiva anche il pugilato e il paracadutismo

"Amo andare in moto con il mio compagno", ha raccontato Arjona, 34 anni. Tra i suoi interessi ha citato anche il pugilato, il tempo trascorso con la famiglia e il paracadutismo, una passione che coltiva da anni.

Il paracadutismo per superare le delusioni

L’attrice ha spiegato che lanciarsi nel vuoto l’ha aiutata anche ad affrontare le delusioni professionali.

"Quando non ottenevo un ruolo che desideravo davvero, andavo a fare paracadutismo e lasciavo quel rifiuto sull’aereo", ha raccontato. Una volta atterrata, il pensiero era già rivolto al futuro: "Ok, avanti il prossimo".

Una relazione nata sul set

Arjona e Momoa si sono conosciuti nel 2021, quando hanno recitato insieme nel film Sweet Girl. La loro relazione è diventata pubblica nel maggio 2024, alcuni mesi dopo che l’attore aveva concluso il divorzio da Lisa Bonet, con cui ha due figli.

Da allora Momoa ha sostenuto apertamente i progetti della compagna. Nell’agosto 2026, alla première losangelina del film Onslaught, l’attore le ha dedicato un messaggio affettuoso sui social, dichiarandosi orgoglioso di lei. In un’intervista rilasciata a gennaio al magazine americano People, aveva inoltre definito Arjona "l’amore della mia vita".