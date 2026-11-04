Adria Arjona, racconta la relazione con il compagno Jason Momoa

L’attrice parla della relazione con la star di Aquaman in una nuova intervista a W Magazine. Tra le passioni della coppia ci sono i viaggi in motocicletta, mentre lei coltiva anche il pugilato e il paracadutismo
Adria Arjona racconta un dettaglio della sua vita privata con Jason Momoa, con cui fa coppia dal 2024. In una nuova intervista a W Magazine, l’attrice ha svelato alcune delle attività che ama condividere con il compagno, a partire dalle uscite in motocicletta.
Una rara incursione nella sfera personale di una relazione che entrambi, pur sostenendosi pubblicamente, tendono a proteggere dall’eccessiva esposizione mediatica.
"Amo andare in moto con il mio compagno", ha raccontato Arjona, 34 anni. Tra i suoi interessi ha citato anche il pugilato, il tempo trascorso con la famiglia e il paracadutismo, una passione che coltiva da anni.
Il paracadutismo per superare le delusioni
L’attrice ha spiegato che lanciarsi nel vuoto l’ha aiutata anche ad affrontare le delusioni professionali.
"Quando non ottenevo un ruolo che desideravo davvero, andavo a fare paracadutismo e lasciavo quel rifiuto sull’aereo", ha raccontato. Una volta atterrata, il pensiero era già rivolto al futuro: "Ok, avanti il prossimo".
Una relazione nata sul set
Arjona e Momoa si sono conosciuti nel 2021, quando hanno recitato insieme nel film Sweet Girl. La loro relazione è diventata pubblica nel maggio 2024, alcuni mesi dopo che l’attore aveva concluso il divorzio da Lisa Bonet, con cui ha due figli.
Da allora Momoa ha sostenuto apertamente i progetti della compagna. Nell’agosto 2026, alla première losangelina del film Onslaught, l’attore le ha dedicato un messaggio affettuoso sui social, dichiarandosi orgoglioso di lei. In un’intervista rilasciata a gennaio al magazine americano People, aveva inoltre definito Arjona "l’amore della mia vita".
Approfondimento
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I nuovi progetti della coppia
Entrambi continuano a lavorare a nuovi progetti cinematografici. Arjona, protagonista del film d’azione Onslaught, reciterà accanto a Michael B. Jordan in The Thomas Crown Affair, atteso nelle sale il 5 marzo 2027. Sarà inoltre nel cast di Man of Tomorrow, il nuovo film di James Gunn previsto per luglio 2027.
Momoa è invece apparso nel film Supergirl e nell’adattamento cinematografico del videogioco Street Fighter. Il prossimo dicembre tornerà inoltre a interpretare Duncan Idaho in Dune: Part Three.