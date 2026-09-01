Copperhead, Jason Momoa, Adria Arjona, Kiefer Sutherland e Tenoch Huerta nel cast del filmCinema
Finora, i dettagli sui personaggi sono mantenuti segreti. Nel thriller di John Swab, “quando un traffico di droga sotto copertura sfocia in violenza, un detective veterano è costretto a collaborare con un giovane agente federale per svelare la cospirazione all’interno della loro unità speciale”. Le riprese inizieranno a settembre
Il film Copperhead con protagonista Miles Teller vanta quattro nuovi membri nel cast: Jason Momoa, Adria Arjona, Kiefer Sutherland e Tenoch Huerta. Finora, i dettagli sui personaggi sono mantenuti segreti. Come riporta la rivista Deadline, nel thriller “quando un traffico di droga sotto copertura sfocia in violenza, un detective veterano è costretto a collaborare con un giovane agente federale per svelare la cospirazione all’interno della loro unità speciale”. Il regista John Swab, vincitore nel 2024 del premio collaterale “Ambassador of Hope” Award Smithers Foundation alla 81ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film King Ivory, dirigerà il film, basato sulla sceneggiatura di Chad Feehan e di J. Todd Scott. Le riprese inizieranno a settembre.
CHI SONO I NUOVI INTERPRETI
Ecco chi sono gli attori e le attrici che sono entrati nel cast del film Copperhead di John Swab:
- Nato il 1º agosto 1979 a Honolulu, nelle Hawaii, Jason Momoa è noto soprattutto per aver interpretato Ronon Dev nella serie tv Stargate Atlantis, Khal Drogo nella serie tv Il Trono di Spade, Aquaman nel DC Extended Universe, Duncan Idaho nell'adattamento cinematografico del romanzo Dune, Dante Reyes nel film Fast & Furious e il cacciatore di taglie Lobo nel DC Universe, che comprende anche l’ultimo successo Supergirl. Recentemente, l’attore ha recitato al fianco di Dave Bautista nella commedia d’azione Fratelli demolitori, mentre i suoi prossimi progetti includono Street Fighter, Dune – Parte tre, Un film Minecraft: Squared e Fast Forever.
- Nata il 25 aprile 1992 a San Juan, a Porto Rico, Adria Arjona ha recitato sia nelle serie tv True Detective e Narcos, sia nel terzo film del Sony’s Spider-Man Universe, Morbius, al fianco di Jared Leto e Matt Smith. Dopo il successo della serie tv Andor su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e della commedia Splitsville: Una commedia poco romantica, l’attrice sarà prossimamente protagonista delle pellicole Onslaught – Assalto finale, che arriverà nei cinema il 1º ottobre 2026, e Il caso Thomas Crown di Michael B. Jordan, che uscirà nel marzo 2027. Gli altri prossimi progetti includono la serie tv Criminal, il thriller erotico Scorn di Sarah-Violet Bliss e Man of Tomorrow di James Gunn, dove interpreterà la regina guerriera Maxima e che uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.
- Nato il 21 dicembre 1966 a Londra, Kiefer Sutherland è il figlio dell’attore Donald Sutherland. È noto soprattutto per il ruolo dell’agente dell’unità antiterrorismo di Los Angeles Jack Bauer nella serie tv 24. Recentemente, ha recitato nel film Giurato numero 2 con Clint Eastwood, mentre i suoi prossimi progetti includono la pellicola Father Joe di Luc Besson e al fianco di Al Pacino, che sarà presentato in anteprima mondiale all’83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e The Horseman con Barry Pepper e C. Thomas Howell.
- Nato il 29 gennaio 1981 a Città del Messico, Tenoch Huerta è noto per la serie tv Narcos: Messico e per il ruolo di Namor nel film Black Panther: Wakanda Forever, che riprenderà anche nel prossimo Avengers: Doomsday. Reciterà inoltre nel thriller Eleven Days di Peter Landesman e al fianco di Taylor Kitsch.
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L’attore e regista è nato l'1 agosto 1979 a Honolulu. Conosciuto per il ruolo televisivo di Ronon Dex nel telefilm fantascientifico 'Stargate - Atlantis', e per aver interpretato il ruolo del cimmero Conan nell'omonimo film del 2011, ecco i suoi ruoli più celebri