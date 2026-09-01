Finora, i dettagli sui personaggi sono mantenuti segreti. Nel thriller di John Swab, “quando un traffico di droga sotto copertura sfocia in violenza, un detective veterano è costretto a collaborare con un giovane agente federale per svelare la cospirazione all’interno della loro unità speciale”. Le riprese inizieranno a settembre

Il film Copperhead con protagonista Miles Teller vanta quattro nuovi membri nel cast: Jason Momoa, Adria Arjona, Kiefer Sutherland e Tenoch Huerta. Finora, i dettagli sui personaggi sono mantenuti segreti. Come riporta la rivista Deadline, nel thriller “quando un traffico di droga sotto copertura sfocia in violenza, un detective veterano è costretto a collaborare con un giovane agente federale per svelare la cospirazione all’interno della loro unità speciale”. Il regista John Swab, vincitore nel 2024 del premio collaterale “Ambassador of Hope” Award Smithers Foundation alla 81ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film King Ivory, dirigerà il film, basato sulla sceneggiatura di Chad Feehan e di J. Todd Scott. Le riprese inizieranno a settembre.