Una nuova incursione nel cinema di genere firmata da Adam Wingard: il nuovo progetto è un action horror fantascientifico, un’opera costruita su un accumulo costante di tensione e spettacolarità visiva. Esplosioni improvvise, armi di precisione, soldati potenziati geneticamente e inseguimenti ambientati in scenari desertici delineano un immaginario narrativo dominato dal disordine controllato e dall’adrenalina. Ecco il video che preannuncia ciò che vedremo sul grande schermo

Il primo sguardo a Onslaught segna l’arrivo di una nuova incursione nel cinema di genere firmata da Adam Wingard. Il progetto, presentato da A24 attraverso la pubblicazione del trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), si inserisce nel filone dell’action horror fantascientifico e si propone come una delle proposte più ad alta intensità previste per il 2026.

Le prime immagini diffuse sono di un trailer tra caos e fantascienza estrema che mostra un’opera costruita su un accumulo costante di tensione e spettacolarità visiva. Esplosioni improvvise, armi di precisione, soldati potenziati geneticamente e inseguimenti ambientati in scenari desertici delineano un immaginario narrativo dominato dal disordine controllato e dall’adrenalina. L’impronta stilistica riconoscibile di Adam Wingard emerge con chiarezza, suggerendo un film che punta a un impatto immediato e continuo sullo spettatore.

Onslaught è atteso nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 settembre, data che segna l’arrivo ufficiale del nuovo film di Adam Wingard sul grande schermo.

Il ritorno della coppia Wingard-Barrett

Il progetto assume anche un valore significativo sul piano creativo, segnando la riunione tra Adam Wingard e lo sceneggiatore Simon Barrett. La collaborazione tra i due, già responsabili del cult The Guest del 2014, viene ripresa a distanza di dodici anni. Il nuovo lavoro si presenta come un’espansione della loro sensibilità autoriale, mantenendo l’energia dell’esperienza precedente ma proiettandola su una scala produttiva e narrativa più ampia.

Un immaginario tra icone del cinema d’azione

Le prime descrizioni di Onslaught circolate negli Stati Uniti hanno sintetizzato il concept del film attraverso la formula “Sarah Connor contro Jason Voorhees”, una definizione che, alla luce delle immagini mostrate, appare coerente con l’impostazione narrativa. L’idea di fondo si concentra infatti sul confronto tra una figura umana determinata e una minaccia estremamente violenta e inarrestabile.

La protagonista e la missione impossibile

Al centro della vicenda del film Onslaught si colloca Adria Arjona, interprete di una tiratrice scelta dell’esercito coinvolta in una crisi personale e militare. La sua missione diventa quella di proteggere la propria famiglia quando un gruppo di supersoldati geneticamente modificati evade da un’installazione militare segreta, dando origine a una spirale di distruzione nel deserto.

La narrazione si concentra in particolare su una madre che si trova costretta a spingersi oltre ogni limite pur di salvare la propria figlia da una minaccia che appare, fin dall’inizio, quasi impossibile da contenere.

Azione fisica e nuova fase per Adria Arjona

Dopo il riscontro ottenuto con Hit Man, Adria Arjona viene proposta in una dimensione action più estrema. Le sequenze del trailer la mostrano impegnata in combattimenti a fuoco, scontri ravvicinati e confronti diretti con avversari dotati di capacità sovrumane, in un crescendo di violenza e ritmo serrato.

Accanto ad Arjona compare Dan Stevens, che rinnova la collaborazione con Adam Wingard e Simon Barrett dopo The Guest. Il cast include inoltre Rebecca Hall, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson, Michael Biehn, Alex Pereira e Drew Starkey, componendo un insieme eterogeneo di interpreti inseriti all’interno della struttura corale del film.

La sceneggiatura è firmata da Simon Barrett, sviluppata a partire da una storia concepita insieme allo stesso Adam Wingard, rafforzando ulteriormente la natura condivisa del progetto creativo.

Un progetto originale nel panorama dei franchise

Uno degli elementi centrali del film riguarda la sua natura interamente originale. In un contesto cinematografico dominato da sequel, remake e universi narrativi già consolidati, Onslaught si distingue come una produzione di genere non legata a proprietà intellettuali preesistenti, elemento che ne sottolinea l’eccezionalità nel panorama contemporaneo.

Le immagini iniziali suggeriscono inoltre un approccio senza compromessi alla componente action horror: supersoldati assassini, armamenti pesanti, violenza esplicita e una protagonista determinata a sopravvivere in condizioni estreme definiscono l’impianto estetico e narrativo dell’opera.