Mostra del Cinema di Venezia 2026, le 11 fiction fuori concorso

Una delle sorprese internazionali della sezione è Place to Be, diretto dall'ungherese Kornél Mundruczó e interpretato da Ellen Burstyn, Taika Waititi, Pamela Anderson, Murray Bartlett e David Wenham. È una road movie dai toni leggeri che racconta l'inaspettata amicizia tra una donna anziana e un uomo di mezza età. Brooke Graham, dopo la morte del marito, ha dedicato la propria vita ai figli e vive un'esistenza tranquilla, fino all'arrivo di un piccione viaggiatore che si rifiuta di abbandonare la sua casa. Decisa a riportare l'animale al proprietario, intraprende un viaggio da Chicago a New York e lungo il percorso incontra Nelson Green, un uomo d'affari alle prese con una serie di fallimenti personali e professionali. Un incontro casuale che permette a entrambi di ritrovare una direzione e interrogarsi sulla possibilità di ricominciare a qualsiasi età.