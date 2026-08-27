Superman: Man of Tomorrow, terminate le riprese del film

Su Instagram, James Gunn ha aggiornato i fan sugli sviluppi del sequel di Superman, che vedrà ancora una volta David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio e che uscirà nei cinema il 9 luglio 2027. Due foto, entrambe scattate sul set, mostrano rispettivamente Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor mentre si concede un tuffo ristoratore in un lago e la troupe sorridente Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Le riprese principali di Man of Tomorrow sono terminate”. In un post Instagram, James Gunn ha condiviso un aggiornamento sugli sviluppi del film Superman: Man of Tomorrow, il sequel della pellicola Superman (2025). “È stata un’esperienza davvero gioiosa e sono immensamente grato al cast e alla troupe”, ha concluso in occasione dell’ultimo giorno sul set. Il film di DC Studios, con protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent (apparso anche in Supergirl con Milly Alcock, uscito nell’estate 2026), arriverà nei cinema il 9 luglio 2027. Per celebrare il traguardo, Gunn ha pubblicato due foto. Nella prima, l’attore Nicholas Hoult, che interpreta Lex Luthor nell’universo DC, saluta verso l’obiettivo mentre nuota nelle acque verdi di un lago, dove si è tuffato dopo l’ultima ripresa. Nella seconda, invece, compare “il gruppo di esperti (tranne Brian) che si è riunito nella sala video durante tutte le riprese. Rendono divertente fare film”. Soltanto lo scorso aprile, Gunn aveva annunciato per la prima volta su Instagram l’inizio delle riprese con la foto di un distintivo con la scritta “Luthor, A”, una scacchiera e un sacchetto di patatine. All’inizio di giugno aveva poi svelato in anteprima la tuta da combattimento di Lex Luthor: “Prova costume. In diretta dal set di Man of Tomorrow”.

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LA TRAMA E IL CAST Il film Superman: Man of Tomorrow è il sequel di Superman (2025), con protagonista l’attore David Corenswet nei panni dell’Uomo di Acciaio. Nella nuova avventura, Superman è costretto a collaborare con il suo avversario, Lex Luthor (Nicholas Hoult) per sconfiggere una minaccia ancora più grande: il super-intelligente antagonista Brainiac (Lars Eidinger). Il cast include anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific e Adria Arjona nei panni di Maxima. Milly Alcock, che nel precedente episodio aveva fatto un cameo nei panni di Kara Zor-El, la cugina di Superman, tornerà nel sequel dopo aver ricoperto il ruolo di protagonista nel blockbuster Supergirl (2026). Inoltre, Aaron Pierre, che interpreta il ruolo di John Stewart nella serie tv Lanterns, approderà sul grande schermo proprio nel sequel. Infine, Xolo Maridueña vestirà ancora una volta i panni di Blue Beetle dopo l’omonimo film diretto da Ángel Manuel Soto nel 2023. Approfondimento Superman: Man of Tomorrow, Matthew Lillard nel cast del film