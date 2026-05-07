Dopo la partecipazione al sequel di Five Nights at Freddy's e al fortunato Scream 7 , Matthew Lillard ha un nuovo impegno in agenda, questa volta con l'universo cinematografico DC . L'attore statunitense farà parte del nuovo e attesissimo lavoro di James Gunn, Superman: Man of Tomorrow, pellicola la cui uscita è fissata nelle sale USA per il 9 luglio 2027 . Nessun commento sulla notizia confermata anche da Deadline . James Gunn, come sempre, il miglior portavoce delle novità sui suoi set, ha condiviso sui social un primo scatto con l'amico attore, un selfie sotto al quale ha scritto: "Passando del tempo a chiacchierare con un mio amico di vecchia data senza una ragione specifica", una didascalia che non ha ingannato i fan.

Lillard new entry insieme ad Aaron Pierre

Matthew Lillard sarà nel prossimo film di Superman con protagonista David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio.

Poche le aggiunte a questa notizia e nessun commento da parte dei DC Studios. Al momento, nessuno si sbilancia su quale potrebbe essere il suo ruolo, l'unica cosa certa è che per l'attore classe 1970 questa e la prossima saranno due stagioni importanti.

Dopo il ritorno nella saga di Scream a distanza di trent'anni dal primo film di Wes Craven, Lillard ha ritrovato l'affetto del grande pubblico con una pellicola di richiamo che è già uno dei maggiori incassi della stagione al box office.

Il prossimo progetto sarà un blockbuster che, secondo i realizzatori, riporterà al cinema i fan di Superman che hanno già apprezzato il film del 2025 e che attedono il debutto questa estate di Supergirl con Milly Alcock.

Apparso anche in tv con la recente stagione di Daredevil: Born Again, Lillard farà parte del nuovo progetto di Gunn nel quale torneranno i protagonisti della prima avventura.

Oltre a David Corenswet, rivedremo anche, nuovamente nei panni dei loro personaggi, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo e Sara Sampaio. Aaron Pierre è già stato segnato come new entry del sequel ma siamo sicuri che le sorprese nel cast non sono ancora finite.