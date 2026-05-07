L'attore della saga di "Scream" farà parte del cast del sequel di "Superman" che arriverà nelle sale per l'estate del 2027. Online, una foto col regista James Gunn
Dopo la partecipazione al sequel di Five Nights at Freddy's e al fortunato Scream 7, Matthew Lillard ha un nuovo impegno in agenda, questa volta con l'universo cinematografico DC.
L'attore statunitense farà parte del nuovo e attesissimo lavoro di James Gunn, Superman: Man of Tomorrow, pellicola la cui uscita è fissata nelle sale USA per il 9 luglio 2027.
Nessun commento sulla notizia confermata anche da Deadline.
James Gunn, come sempre, il miglior portavoce delle novità sui suoi set, ha condiviso sui social un primo scatto con l'amico attore, un selfie sotto al quale ha scritto: "Passando del tempo a chiacchierare con un mio amico di vecchia data senza una ragione specifica", una didascalia che non ha ingannato i fan.
Lillard new entry insieme ad Aaron Pierre
Matthew Lillard sarà nel prossimo film di Superman con protagonista David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio.
Poche le aggiunte a questa notizia e nessun commento da parte dei DC Studios. Al momento, nessuno si sbilancia su quale potrebbe essere il suo ruolo, l'unica cosa certa è che per l'attore classe 1970 questa e la prossima saranno due stagioni importanti.
Dopo il ritorno nella saga di Scream a distanza di trent'anni dal primo film di Wes Craven, Lillard ha ritrovato l'affetto del grande pubblico con una pellicola di richiamo che è già uno dei maggiori incassi della stagione al box office.
Il prossimo progetto sarà un blockbuster che, secondo i realizzatori, riporterà al cinema i fan di Superman che hanno già apprezzato il film del 2025 e che attedono il debutto questa estate di Supergirl con Milly Alcock.
Apparso anche in tv con la recente stagione di Daredevil: Born Again, Lillard farà parte del nuovo progetto di Gunn nel quale torneranno i protagonisti della prima avventura.
Oltre a David Corenswet, rivedremo anche, nuovamente nei panni dei loro personaggi, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo e Sara Sampaio. Aaron Pierre è già stato segnato come new entry del sequel ma siamo sicuri che le sorprese nel cast non sono ancora finite.
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L'iconico TCL Chinese Theatre di Los Angeles, che da quasi cento anni fa da cornice agli eventi cinematografici più prestigiosi di sempre, ha ospitato l'anteprima nazionale dell'atteso film di James Gunn, che in Italia esce mercoledì 9 luglio. Gunn, Safran e i protagonisti della pellicola, che nelle ultime tre settimane hanno incontrato i fan in giro per il mondo col 'Superman World Tour' si godono finalmente l'abbraccio del pubblico statunitense, che vedrà il film dall'11 luglio A cura di Vittoria Romagnuolo