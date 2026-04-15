Superman, James Gunn pubblica una foto inedita di David Corenswet

Nel 2025 David Corenswet ha interpretato il supereroe nel film Superman, nel cast anche Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult . La pellicola, diretta da James Gunn , si è rivelata un successo al botteghino incassando più di 600.000.000 di dollari a livello internazionale. Ora, il regista ha pubblicato una foto inedita del protagonosta nei panni di Superman scrivendo: “Superman a riposo”.

Nel corso degli anni vari attori hanno indossato i panni di Superman regalando interpretazioni iconiche. Come ripreso da Variety, Heart ha intervistato David Corenswet durante la premiere del film. L’attore ha rivelato di non aver ricevuto consigli da parte di Henry Cavill e Tyler Hoechlin, precedenti interpreti del supereroe. David Corenswet ha dichiarato: “Entrambi, cosa interessante, hanno detto con le loro parole: 'Non cercherò e non ti darò alcun consiglio'. E penso che sia una cosa proprio da Superman. Superman non è il tipo da dare consigli o dire agli altri come dovrebbero comportarsi".

L’attore ha aggiunto: “Mi hanno davvero incoraggiato e mi hanno detto di ‘divertirmi’, che credo sia anche una cosa da Superman. Sono stati davvero incoraggianti e abbiamo avuto una bellissima esperienza. Non vedo l'ora di incontrarli un giorno. Sarà fantastico quando potremo ritrovarci tutti insieme in una stanza”.