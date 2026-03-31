In attesa del trailer completo, che uscirà martedì 31 marzo, i DC Studios hanno pubblicato il teaser trailer del film Supergirl, che vede protagonista Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El, la cugina di Superman, e un cameo di David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Nel filmato, Krypto, il fidato amico della supereroina, si aggira in una stanza disordinata, piena di bottiglie, vestiti e spazzatura. In sottofondo, intanto, si diffonde la voce di Clark Kent, che lascia un videomessaggio per la cugina: “Ehi, sono io, Clark”, dice. “Sai, sono solo preoccupato perché...ci manchi. Ehm, volevo solo sapere quando pensi di tornare”. Subito dopo, l’inquadratura passa dallo schermo della tv al costume di Supergirl che, proprio lì accanto, alza sull’iPod il volume di una canzone.

Basato sulla serie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King del 2022, che è stata illustrata da Bilquis Evely e adattata per il grande schermo da Ana Nogueira, il film Supergirl segue la protagonista Kara Zor-El e la giovane aliena Ruthye Maye Knoll (Eve Ridley) in un viaggio attraverso la galassia per dare la caccia a Krem delle Colline Gialle (Matthias Schoenaerts), che ha ucciso a sangue freddo il padre di Ruthye Maye Knoll. Il cast include anche David Krumholtz nel ruolo di Zor-El (il padre di Supergirl), Emily Beecham nel ruolo di Alura In-Ze (la madre di Supergirl) e Jason Momoa nel ruolo di Lobo. La pellicola uscirà nei cinema italiani il 25 giugno 2026.

In un precedente teaser trailer della durata di circa 10 secondi, il personaggio di Kara Zor-El indossava un paio di ampi occhiali da sole, un trench marrone, una t-shirt nera, un paio di jeans e un paio di stivali marroni e, con le mani incrociate davanti a sé e i capelli scompigliati dal vento, attendeva imperturbabile l’arrivo di un’astronave in una pensilina nel mezzo di una radura deserta.

Per Milly Alcolck, già nota per il ruolo di Rhaenyra Targaryen nella serie tv House of the Dragon, lo spin-off dello show Il Trono di Spade, si tratta del primo grande ruolo cinematografico dopo un cameo nella pellicola Superman con David Corenswet, uscita nel 2025.

Proprio nell’estate 2025, il nuovo universo DC intitolato Capitolo Uno: Dei e Mostri aveva ottenuto grandi risultati grazie al film Superman con David Corenswet nel ruolo del supereroe protagonista, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner/Lanterna Verde, Edi Gathegi nei panni di Mister Teschmacher, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho, Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, Wendell Pierce nei panni di Perry White, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica/The Engineer, Terence Rosemore nei panni di Otis, Pruitt Taylor Vince nei panni di Pa Kent e Neva Howell nei panni di Ma Kent. Nella pellicola, ancora una volta di James Gunn, il protagonista Clark Kent, alias Superman, tentava di trovare un equilibrio tra la sua eredità culturale kryptoniana e la sua famiglia adottiva terrestre a Smallville. Il sequel, Man of Tomorrow, uscirà nei cinema il 9 luglio 2027.