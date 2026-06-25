Supergirl, trama e cast del film dedicato alla cugina di Superman

La strada che ha portato alla realizzazione del film Supergirl è stata lunga e caratterizzata da numerosi cambiamenti. Il primo tentativo di sviluppare un progetto dedicato a Supergirl risale all'agosto 2018, quando la Warner Bros. affidò allo sceneggiatore Oren Uziel il compito di scrivere una pellicola dedicata all'eroina.

In quel periodo lo studio stava cercando nuove strategie per rilanciare il DC Extended Universe, dopo risultati ritenuti inferiori alle aspettative sia dalla critica sia dal pubblico. Il progetto avanzò inizialmente con l'intenzione di affidare la regia a una donna e con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2020, ma l'arrivo della pandemia di COVID-19 bloccò ogni sviluppo.

Nel 2021 la parte di Supergirl venne assegnata a Sasha Calle, che fece il suo debutto nel film The Flash. L'attrice avrebbe dovuto rappresentare il futuro del personaggio all'interno del DCEU, ma il successivo riassetto societario di Warner Bros. Discovery cambiò radicalmente i piani.

Con la nascita dei DC Studios e l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida creativa del marchio, venne infatti elaborata una nuova strategia narrativa a lungo termine. In questo contesto il precedente progetto fu accantonato e sostituito da una versione completamente rinnovata, destinata a entrare nel nuovo DC Universe.

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