Supergirl, trama e cast del film dedicato alla cugina di Superman

Introduzione
Supergirl, il nuovo capitolo del DC Universe, porta da oggi - giovedì 25 giugno 2026 - sul grande schermo Kara Zor-El.
Stiamo parlando del film diretto da Craig Gillespie che porta nuovamente al cinema una delle figure più celebri dell'universo DC.
Basata sull'omonima eroina dei fumetti, la pellicola rappresenta il secondo lungometraggio ufficiale del nuovo DC Universe (DCU), il progetto cinematografico guidato da James Gunn e Peter Safran. La sceneggiatura è firmata da Ana Nogueira, mentre il ruolo principale è affidato a Milly Alcock, chiamata a interpretare Kara Zor-El, meglio conosciuta come Supergirl.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Supergirl, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una storia di vendetta e giustizia nello spazio
Al centro della vicenda del film Supergirl si trova Kara Zor-El, che nel giorno del suo ventitreesimo compleanno intraprende un viaggio attraverso la galassia in compagnia del fedele Krypto. Durante questa traversata incontra la giovane Ruthye, una ragazza destinata a cambiare il corso della sua avventura.
Da quel momento prende forma una missione che intreccia desiderio di vendetta e ricerca della giustizia, conducendo la protagonista in un percorso ricco di sfide e confronti. Il film sceglie di raccontare una versione dell'eroina diversa da quella tradizionalmente vista sullo schermo, più dura e segnata dalle esperienze traumatiche vissute sin dall'infanzia. La storia si ispira alla miniserie a fumetti Supergirl: La donna del domani, pubblicata tra il 2021 e il 2022 e realizzata da Tom King e Bilquis Evely.
Cast e personaggi principali
A guidare il cast del film Supergirl è Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El. Questa incarnazione di Supergirl viene descritta come molto diversa rispetto a Superman: cresciuta tra le rovine di Krypton e testimone della morte delle persone che la circondavano, Kara porta con sé cicatrici emotive profonde che ne hanno plasmato il carattere, rendendola più cinica e disillusa rispetto al celebre cugino cresciuto sulla Terra.
Accanto alla protagonista troviamo Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle, mentre Eve Ridley interpreta Ruthye Marye Knoll, la giovane che incrocia il cammino di Supergirl e ne condivide parte dell'avventura.
Il nucleo familiare kryptoniano della protagonista è rappresentato da David Krumholtz, che veste i panni di Zor-El, padre di Kara, e da Emily Beecham nel ruolo della madre Alura In-Ze.
Grande curiosità circonda inoltre la presenza di Jason Momoa, chiamato a interpretare Lobo, celebre mercenario alieno e cacciatore di taglie originario del pianeta Czarnia. Nel film faranno inoltre ritorno Krypto, il potente supercane di Kara, e Clark Kent, ovvero Superman, già protagonista dell'omonimo film uscito nel 2025.
Dalle origini nel DCEU alla rinascita nel nuovo DCU
La strada che ha portato alla realizzazione del film Supergirl è stata lunga e caratterizzata da numerosi cambiamenti. Il primo tentativo di sviluppare un progetto dedicato a Supergirl risale all'agosto 2018, quando la Warner Bros. affidò allo sceneggiatore Oren Uziel il compito di scrivere una pellicola dedicata all'eroina.
In quel periodo lo studio stava cercando nuove strategie per rilanciare il DC Extended Universe, dopo risultati ritenuti inferiori alle aspettative sia dalla critica sia dal pubblico. Il progetto avanzò inizialmente con l'intenzione di affidare la regia a una donna e con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2020, ma l'arrivo della pandemia di COVID-19 bloccò ogni sviluppo.
Nel 2021 la parte di Supergirl venne assegnata a Sasha Calle, che fece il suo debutto nel film The Flash. L'attrice avrebbe dovuto rappresentare il futuro del personaggio all'interno del DCEU, ma il successivo riassetto societario di Warner Bros. Discovery cambiò radicalmente i piani.
Con la nascita dei DC Studios e l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida creativa del marchio, venne infatti elaborata una nuova strategia narrativa a lungo termine. In questo contesto il precedente progetto fu accantonato e sostituito da una versione completamente rinnovata, destinata a entrare nel nuovo DC Universe.
Lo sviluppo del film e la scelta di Milly Alcock
Il 31 gennaio 2023 Gunn e Safran presentarono ufficialmente i primi titoli del cosiddetto “Capitolo Uno: Dei e Mostri”, confermando tra questi anche l'adattamento di Supergirl: La donna del domani. Il progetto fu descritto come una grande avventura fantascientifica capace di mostrare un volto più estremo e complesso dell'eroina kryptoniana.
L'annuncio generò immediatamente un forte interesse attorno al fumetto originale, tanto che le copie dell'opera andarono rapidamente esaurite presso numerosi rivenditori e piattaforme di vendita.
Nel novembre 2023 Ana Nogueira venne incaricata ufficialmente della sceneggiatura. La scrittrice aveva già lavorato a una precedente versione del film e il suo contributo convinse la nuova dirigenza dei DC Studios a confermarla anche per il rilancio del progetto.
Per il ruolo della protagonista furono valutate diverse attrici, tra cui Emilia Jones, Cailee Spaeny e Meg Donnelly. Dopo una serie di provini, la scelta definitiva ricadde su Milly Alcock, già nota per la sua interpretazione nella serie televisiva House of the Dragon. Gunn spiegò che l'attrice incarnava perfettamente la visione del personaggio immaginata dagli autori del film, grazie a una combinazione di intensità, autenticità ed eleganza.
Produzione e realizzazione tecnica
La fase preparatoria del film Supergirl proseguì per tutto il 2024. Nel mese di aprile Craig Gillespie entrò in trattative per dirigere il film, incarico che venne confermato ufficialmente poche settimane più tardi. Contestualmente fu annunciata anche la data d'uscita.
Le riprese iniziarono il 13 gennaio 2025 presso i Warner Bros. Studios Leavesden e si conclusero il 10 maggio dello stesso anno. Il film è stato realizzato come parte integrante della nuova architettura narrativa del DCU, destinata a collegare progressivamente cinema e altri progetti audiovisivi attraverso una continuità condivisa.
Aspetti tecnici e impostazione narrativa
Dal punto di vista creativo, Supergirl si distingue per la volontà di allontanarsi dall'immagine tradizionale della protagonista vista in precedenti adattamenti. L'opera punta infatti su una versione più complessa e tormentata di Kara Zor-El, fortemente influenzata dalle tragedie vissute su Krypton.
L'impostazione dichiaratamente fantascientifica del racconto amplia inoltre la dimensione cosmica dell'universo DC, privilegiando viaggi interstellari, mondi alieni e una narrazione dal respiro epico. Questo approccio riflette direttamente le caratteristiche della miniserie fumettistica da cui il film trae ispirazione.
L'uscita nelle sale
Distribuito da Warner Bros. Pictures, Supergirl ha debuttato nelle sale italiane oggi, il 25 giugno 2026, mentre l'uscita nel mercato nordamericano è fissata per il 26 giugno. Con questo film prende forma un nuovo tassello dell'ambizioso progetto DC Studios, che punta a ridefinire il futuro cinematografico degli eroi della DC attraverso una nuova continuità narrativa e una diversa interpretazione dei suoi personaggi più iconici.