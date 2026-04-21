Superman: Man of Tomorrow, James Gunn annuncia il via alle riprese

L'attesissima pellicola entra ufficialmente nella fase di produzione. A confermarlo è stato il regista, che ha condiviso un primo scatto direttamente dal set, segnando l’inizio delle riprese del secondo film dedicato all’eroe interpretato da David Corenswet. L’uscita nelle sale è già fissata per l’estate del prossimo anno
Al via le riprese di Superman: Man of Tomorrow: James Gunn svela il set del nuovo capitolo DC, condividendo uno scatto che arriva direttamente dal set (potete guardare la foto nel post che trovate in fondo a questo articolo).
L’universo cinematografico targato DC Studios compie un nuovo passo avanti: l'attessissima pellicola entra ufficialmente nella fase di produzione. A confermarlo è stato il regista, che condividendo un primo scatto dal set ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese del secondo film dedicato all’eroe interpretato da David Corenswet. L’uscita nelle sale è già fissata per l’estate del prossimo anno, consolidando le aspettative attorno al progetto.
L’annuncio di James Gunn e i primi indizi visivi
È stato lo stesso James Gunn, regista e sceneggiatore del sequel, a comunicare la notizia attraverso una fotografia pubblicata sui social. L’immagine è accompagnata da una didascalia essenziale ma significativa: “Dal set di Man of Tomorrow. Girando ora”.
Lo scatto, apparentemente semplice, contiene diversi elementi che suggeriscono dettagli narrativi. Tra gli oggetti visibili figurano una scacchiera, un badge appartenente alla prigione Van Kull intestato al detenuto A. Luthor, e un pacchetto di patatine Ruffles. Questi particolari sembrano offrire anticipazioni legate allo sviluppo del villain e ad alcuni snodi della trama del film.
Approfondimento
Superman, James Gunn pubblica una foto inedita di David Corenswet
Una trama che unisce alleati e nemici
Nel nuovo capitolo diretto da James Gunn, la storia porterà Superman a confrontarsi con una situazione inedita: il protagonista, interpretato da David Corenswet, sarà costretto a collaborare con il suo storico antagonista Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult. L’obiettivo comune sarà fermare una minaccia ancora più grande, rappresentata da Brainiac, personaggio affidato a Lars Eidinger.
Si tratta di una dinamica narrativa che promette di ridefinire i rapporti tra i personaggi principali, inserendosi in un contesto di crescente complessità per l’universo DC sul grande schermo.
Approfondimento
Supergirl, il teaser trailer del film con il cameo di David Corenswet
Le aspettative di Warner Bros e il calendario delle uscite
Dopo il successo commerciale del precedente Superman, che ha superato i 600 milioni di dollari di incasso globale, Warner Bros e DC Studios puntano a replicare — se non superare — quel risultato con Man of Tomorrow.
Il film è previsto per luglio 2027 e si inserisce in una programmazione più ampia che include l’uscita, nel 2026, di Supergirl e Clayface.
Il cast: nuovi ingressi e volti già noti
Tra le novità del cast spicca l’ingresso di Adria Arjona, che si unisce a un gruppo di interpreti già ricco e articolato. Accanto a lei figurano Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi e Aaron Pierre. Gli attori danno vita rispettivamente ai personaggi di Lex Luthor, Brainiac, Lois Lane, Jimmy Olsen, Eve Teschmacher, Hawkgirl, Guy Gardner, Mister Terrific e John Stewart/Lanterna Verde.
Adria Arjona interpreterà Maxima, personaggio creato da Roger Stern e George Perez e introdotto per la prima volta nel numero 645 di Action Comics. Nella narrazione, Maxima giunge sulla Terra con l’intento di trovare un compagno, mostrando fin da subito interesse per Superman. Nel corso delle storie DC, la figura di Maxima si distingue per una natura ambivalente, oscillando tra il ruolo di antagonista e quello di alleata del supereroe.
Approfondimento
Superman: Man of Tomorrow, Aaron Pierre entra nel cast del film sequel
Un progetto sotto osservazione
Con l’avvio ufficiale delle riprese, Superman: Man of Tomorrow entra in una fase cruciale della sua realizzazione.
Le prime immagini dal set, unite alle informazioni sul cast e sulla trama, delineano un film che punta a espandere ulteriormente l’universo narrativo DC, mantenendo alta l’attenzione del pubblico in vista dell’uscita prevista nel 2027.
Di seguito trovate lo scatto condiviso da James Gunn nelle scorse ore.
Approfondimento
Superman, James Gunn: “Non l’ho scritto pensando alla Palestina"
©Getty
Superman, il cast alla première mondiale del film a Los Angeles. FOTO
L'iconico TCL Chinese Theatre di Los Angeles, che da quasi cento anni fa da cornice agli eventi cinematografici più prestigiosi di sempre, ha ospitato l'anteprima nazionale dell'atteso film di James Gunn, che in Italia esce mercoledì 9 luglio. Gunn, Safran e i protagonisti della pellicola, che nelle ultime tre settimane hanno incontrato i fan in giro per il mondo col 'Superman World Tour' si godono finalmente l'abbraccio del pubblico statunitense, che vedrà il film dall'11 luglio A cura di Vittoria Romagnuolo