Superman: Man of Tomorrow, James Gunn annuncia il via alle riprese

L'attesissima pellicola entra ufficialmente nella fase di produzione. A confermarlo è stato il regista, che ha condiviso un primo scatto direttamente dal set, segnando l’inizio delle riprese del secondo film dedicato all’eroe interpretato da David Corenswet. L’uscita nelle sale è già fissata per l’estate del prossimo anno

L’universo cinematografico targato DC Studios compie un nuovo passo avanti: l'attessissima pellicola entra ufficialmente nella fase di produzione. A confermarlo è stato il regista, che condividendo un primo scatto dal set ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese del secondo film dedicato all’eroe interpretato da David Corenswet. L’uscita nelle sale è già fissata per l’estate del prossimo anno, consolidando le aspettative attorno al progetto.

Lo scatto, apparentemente semplice, contiene diversi elementi che suggeriscono dettagli narrativi. Tra gli oggetti visibili figurano una scacchiera, un badge appartenente alla prigione Van Kull intestato al detenuto A. Luthor, e un pacchetto di patatine Ruffles. Questi particolari sembrano offrire anticipazioni legate allo sviluppo del villain e ad alcuni snodi della trama del film.

È stato lo stesso James Gunn, regista e sceneggiatore del sequel, a comunicare la notizia attraverso una fotografia pubblicata sui social. L’immagine è accompagnata da una didascalia essenziale ma significativa: “Dal set di Man of Tomorrow. Girando ora”.

Nel nuovo capitolo diretto da James Gunn, la storia porterà Superman a confrontarsi con una situazione inedita: il protagonista, interpretato da David Corenswet, sarà costretto a collaborare con il suo storico antagonista Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult. L’obiettivo comune sarà fermare una minaccia ancora più grande, rappresentata da Brainiac, personaggio affidato a Lars Eidinger.

Le aspettative di Warner Bros e il calendario delle uscite

Dopo il successo commerciale del precedente Superman, che ha superato i 600 milioni di dollari di incasso globale, Warner Bros e DC Studios puntano a replicare — se non superare — quel risultato con Man of Tomorrow.

Il film è previsto per luglio 2027 e si inserisce in una programmazione più ampia che include l’uscita, nel 2026, di Supergirl e Clayface.

Il cast: nuovi ingressi e volti già noti

Tra le novità del cast spicca l’ingresso di Adria Arjona, che si unisce a un gruppo di interpreti già ricco e articolato. Accanto a lei figurano Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi e Aaron Pierre. Gli attori danno vita rispettivamente ai personaggi di Lex Luthor, Brainiac, Lois Lane, Jimmy Olsen, Eve Teschmacher, Hawkgirl, Guy Gardner, Mister Terrific e John Stewart/Lanterna Verde.

Adria Arjona interpreterà Maxima, personaggio creato da Roger Stern e George Perez e introdotto per la prima volta nel numero 645 di Action Comics. Nella narrazione, Maxima giunge sulla Terra con l’intento di trovare un compagno, mostrando fin da subito interesse per Superman. Nel corso delle storie DC, la figura di Maxima si distingue per una natura ambivalente, oscillando tra il ruolo di antagonista e quello di alleata del supereroe.