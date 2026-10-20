Hunter Schafer si è sottoposta all'intervento per il cambio del sesso

La star della serie tv Euphoria, 27 anni, ha rivelato alla rivista Elle di aver affrontato un’operazione di affermazione di genere, che modifica i genitali di una persona per allinearli alla sua identità di genere Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Mi sono sottoposta a un intervento di riassegnazione di genere a dicembre, che è stato fantastico, e lo adoro”. L’attrice Hunter Schafer, 27 anni, star della serie tv Euphoria, ha rivelato alla rivista Elle di essersi sottoposta a un’operazione di affermazione di genere, che modifica i genitali di una persona per allinearli alla sua identità di genere. Alla nascita, a Schafer era stato assegnato il sesso maschile. “Per molto tempo ho abbracciato la parte di me di espansione di genere, e volevo davvero provare a far funzionare quel corpo che avevo prima, perché pensavo che ci fosse qualcosa di veramente figo e tosto in esso”, ha raccontato. Secondo la rivista Elle, Schafer ha però aggiunto di aver sbattuto "ripetutamente contro un muro in cui questa utopia queer teorica non corrispondeva al mondo che incontrava ogni giorno, e al modo in cui lei personalmente voleva presentarsi in esso”. Da lì la considerazione di un “aspetto magico della queerness”, che “a livello ideologico, riguarda la possibilità, l’espansione e la crescita, e l’essere in questo percorso di scoperta di sé stessi”. L'attrice ha poi approfondito la visione della propria identità di genere. Pertanto, pur avendo abbracciato per anni un concetto ampio, ora risulta al contrario “più definita”. Infatti, come ha affermato, “sono una donna, sono una ragazza”. Una conclusione alla quale Schafer è giunta dopo una riflessione sulla queerness come filosofia “rispetto a come si applica e funziona nella vita reale, nel contesto del mondo in cui viviamo. Sento che c’è sempre una tensione”. L’attrice ha infine raccontato che, dopo l’intervento di affermazione di genere, durante la convalescenza, ha ricevuto le visite di familiari e amici nell’appartamento che aveva affittato per riprendere le forze: “Credo che il mio limite fosse di 150 passi al giorno, che non sono niente”.

IL RAPPORTO CON L'IDENTITÀ DI GENERE Nel 2024, in un’intervista alla rivista GQ, Hunter Schafer aveva precisato di non volere che la sua identità di genere oscurasse il suo lavoro, e aveva pertanto dichiarato di aver cercato di evitare di pronunciare la parola “trans” nel corso delle interviste. “Non è successo per caso. Se lo avessi permesso, avrei continuato a usare l’espressione “attrice transessuale” prima di ogni articolo”. Aveva spiegato: “Appena la dico, esplode. Ci ho messo un po’ a capirlo e ci ho messo anche a capire che non voglio essere [ridotta] a questo, e che in definitiva lo trovo umiliante per me e per quello che voglio fare. Soprattutto dopo il liceo, ero stufa di parlarne. Ho lavorato così duramente per arrivare dove sono, superando questi momenti davvero difficili della mia transizione, e ora voglio solo essere una ragazza e finalmente andare avanti”. L’attrice aveva anche definito “un privilegio” la possibilità di spostare l’attenzione al di là della sua identità di genere: “È stata una scelta intenzionale. Mi hanno offerto tantissimi ruoli trans, ma non li voglio fare. Non voglio parlarne”. Aveva concluso: “So per certo di essere una delle persone trans più famose nei media al momento, e sento un senso di responsabilità, e forse anche un po’ di colpa, per non essere una portavoce più attiva. Ma in definitiva, credo davvero che non farne il fulcro di ciò che faccio mi permetterà di andare oltre. E penso che andare oltre e fare cose straordinarie, nell’interesse del “movimento”, sarà molto più utile che parlarne continuamente”. Approfondimento Hunter Schafer: "Sul mio nuovo passaporto c'è scritto maschio"