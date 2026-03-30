Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv

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Euphoria, il nuovo trailer della terza stagione. Dal 13 aprile su Sky e NOW

Serie TV

Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di Euphoria, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. La serie arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW 

fenomeno della cultura pop

Ancora realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop - le prime due stagioni hanno ottenuto ben 25 nomination agli Emmy®, con nove vittorie - è composta da otto episodi che andranno in onda uno a settimana tutti i lunedì su Sky Atlantic. Logline della terza stagione: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Cast e guest star

Cast principale della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe® Jacob Elordi, la candidata agli Emmy® Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

 

Guest star che tornano nei nuovi episodi: il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY® Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

 

Tra le nuove guest star della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Sharon Stone, la vincitrice di un GRAMMY® ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy® Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy® Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, la candidata agli Emmy® Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

 

Credits della terza stagione: creata, scritta, diretta e e prodotta come produttore esecutivo da Sam Levinson. I produttori esecutivi sono: Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon. EUPHORIA è basata sull’omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

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