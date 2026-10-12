Blade Runner 2099, il trailer della serie tv Prime Video

È uscito il nuovo trailer della miniserie in otto episodi Blade Runner 2099, che è stato presentato in anteprima al New York Comic Con. Ambientata 50 anni dopo gli eventi del film Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve in una Los Angeles rinata (ma non per opera dell’umanità), la serie tv segue le vicende della fuggitiva Cora (Hunter Schafer), che assume un’identità come Blade Runner ed è costretta a collaborare con la replicante in fin di vita Olwen (Michelle Yeoh), per dare la caccia a una fuggitiva che nasconde una verità che potrebbe far crollare la fragile città. Uscirà il 25 novembre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il cast della miniserie Blade Runner 2099 include tra i membri fissi Hunter Schafer (Euphoria), Michelle Yeoh (vincitrice nel 2023 del Premio Oscar come Miglior attrice per il film Everything Everywhere All at Once), Dimitri Abold (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy) e comprende tra le guest star Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Nell – Rinnegata), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga) e Maurizio Lombardi (Dio ride).

Silka Luisa è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Ridley Scott, i co-fondatori di Alcon Entertainmente Andrew Kosove e Broderick Johnson, il presidente di Alcon Television Ben Roberts, Steven Johnson, David W. Zucker e Clayton Krueger di Scott Free Productions, Richard Sharkey, Tom Spezialy, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Tim Gable e Isa Dick Hackett sono produttori esecutivi. Jonathan van Tulleken è produttore esecutivo e ha diretto i primi due episodi.

Il franchise di Blade Runner, basato sul romanzo Il cacciatore di androidi (1968) di Philip K. Dick, include due adattamenti cinematografici, rispettivamente Blade Runner (1982) di Ridley Scott e Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve (Dune), entrambi con protagonista Harrison Ford nei panni di Rick Deckard. Nel secondo capitolo, Ryan Gosling ha invece interpretato il replicante blade runner di nome K.

“Avere l’opportunità di portare la storia nel 2099 è davvero un viaggio incredibile, e lavorare con un talento così straordinario come Hunter Schafer è una grande gioia”, ha recentemente dichiarato Michelle Yeoh al Busan International Film Festival. Silka Luisa, la nostra showrunner, Alcon e Ridley Scott ci hanno accolto in questo mondo di replicanti e umani, e non vedo l’ora che tutto voi possiate vederlo”. Sulla carriera come attrice, ha aggiunto: “Adoro recitare; in realtà adoro anche essere produttrice, ma credo che per essere una regista straordinaria e di successo, tu non abbia una vita. C'è così tanto della tua visione del personaggio, dello sceneggiatore, e penso di non essere in grado di eguagliarla. Quindi mi atterrò a ciò che conosco un po’ meglio e spero di poter supportare i registi che hanno quella visione”.

In un precedente trailer della miniserie Blade Runner 2099, Cora e Olwen si alleavano nella guerra tra replicanti e umani. “Il vecchio mondo lotta perennemente per tornare”, diceva la prima alla seconda. “Gli umani vogliono ciò che è stato loro tolto. Ma ora è il nostro momento”.