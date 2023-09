Da Blade Runner a Pulp Fiction, i 20 migliori monologhi da ricordare

17/34 ©Webphoto

Quei bravi ragazzi, Martin Scorsese (1990)

.... "Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno. "Loro" non erano mica come tutti gli altri, "loro" facevano quello che volevano, e nessuno chiamava mai la polizia. I ragazzi arrivavano in Cadillac e me le lasciavano parcheggiare. Giorno per giorno imparavo come si campava a sbafo, un dollaro qua un dollaro là. Vivevo come in un sogno." (Henry Hill / Ray Liotta)

Martin Scorsese: "Ecco come ho capito che Ray Liotta era perfetto per Quei Bravi Ragazzi"