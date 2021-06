11/15 ©Webphoto

Per fare in modo che i giovani attori sviluppassero un senso di cameratismo, il regista decise di farli vivere e dormire insieme per due settimane prima dell’inizio delle riprese e per tutta la lavorazione. I ragazzi dovettero tagliare i capelli e studiare libri, film, canzoni secondo la moda degli anni ’50. Robert Sean Leonard, Josh Charles, Gale Hansen, Ethan Hawke, Dylan Kussman, James Waterston e Allelon Ruggiero divennero così amici da partire per un weekend a New York tutti insieme per accompagnare Leonard e Hawke all’audizione per lo stesso ruolo in Dad