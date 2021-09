4/20

"Halloween" (John Carpenter, 1978). Uno degli horror più famosi di tutti i tempi, capostipite di una lunga generazione di slasher movie: scritto in dieci giorni, girato in tre settimane, con Carpenter che compose anche le musiche. Un lungo incubo in cui Carpenter gioca con lo spettatore e si prende gioco di lui.

I costumi più horror per Halloween