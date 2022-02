3/20 ©Webphoto

Nel 2020 si è unito al cast del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), regia di Cathy Yan





Ewan McGregor compie 50 anni, da "Trainspotting" a "Moulin Rouge": i suoi film più famosi