Ewan McGregor papà per la quinta volta a 50 anni

Ewan McGregor, la vita privata

Il 22 luglio 1995 l'attore ha sposato la scenografa francese Eve Mavrakis, conosciuta sul set della serie tv britannica “Kavanagh QC”, con cui ha avuto quattro figlie: Clara Mathilde (nata nel 1996), Esther Rose (nata nel 2001), Jamyian (adottata dalla coppia in Mongolia e nata nel 2001) e Anouk (nata e adottata nel 2011). I due si sono separati nel 2017 e nello stesso anno Ewan ha iniziato una relazione con l’attrice statunitense Mary Elizabeth Winstead.

Ewan McGregor, chi è la compagna Mary Elizabeth Winstead

Mary Elizabeth Winstead è un'attrice, cantautrice e produttrice cinematografica statunitense. Mary ha studiato danza e recitazione alla Joffrey Ballet School di New York. Il suo primo vero ruolo fu quello nel film commedia della Walt Disney Productions “Sky High - Scuola di superpoteri” del 2005. È apparsa in diversi film horror, tra cui “Final Destination 3” e “Black Christmas”. Nel 2007 ha interpretato Lucy McClane, figlia del protagonista Bruce Willis in “Die Hard - Vivere o morire”. Nel 2013 ha fondato il duo indie/trip hop “Got a Girl” con il produttore discografico Dan the Automator. È stata sposata dal 2010 al 2017 con il regista Riley Stearns. Nel 2020 ha ottenuto il ruolo della Cacciatrice nel film del DC Extended Universe “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn”, diretta da Cathy Yan. Inizialmente Mary non ha avuto una grande accoglienza da Clara, la figlia di McGregor. “Oh amico, siete tutti deliranti. Questa ragazza è un pezzo di spazzatura” aveva scritto la 25enne su Instagram, rispondendo ad un fan e parlando della fidanzata del padre. Alcuni mesi dopo si è scusata per quell'uscita infelice. “Ero arrabbiata e sconvolta. Ci sono state molte cose da costruire e molto da affrontare - non per trovare scuse o altro - ma, sì, non è stato il mio momento migliore” ha concluso.