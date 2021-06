Ewan McGregor scalerà l'Everest per un nuovo film

Doug Liman è pronto per tornare dietro la macchina da presa per firmare una nuova pellicola con protagonista uno degli attori più iconici, amati e popolari del mondo dorato di Hollywood .

Nelle scorse ore Variety ha rivelato alcuni dettagli su trama e produzione del film con Ewan McGregor nei panni dello scalatore inglese George Mallory.

La pellicola vedrà il coinvolgimento di Sheldon Turner per quanto riguarda la sceneggiatura, mentre Doug Liman e Jennifer Klein saranno responsabili della produzione.

Il film, basato su Paths of Glory di Jeffrey Archer, avrà Ewan McGregor (FOTO) nel ruolo di protagonista, sconosciuti invece altri eventuali nomi del cast; per quanto riguarda le riprese, l’avvio è per l’inizio del prossimo.