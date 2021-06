Ewan McGregor a Variety: "Abbiamo iniziato le riprese di Kenobi"

approfondimento

Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e la differenza tra trilogia e serie TV

“Vengo direttamente dal set di Kenobi”, ha detto McGregor, “dove sto lavorando con tantissimi di voi che avete realizzato The Mandalorian, a cominciare dalla regista Deborah Chow. È molto migliorato anche il modo stesso di girare scene di fantascienza: vent'anni fa recitavamo quasi sempre davanti a un telo blu o un telo verde, ma oggi non è più così. È come l'inizio di una nuova era di Hollywood: tutto è possibile, inventare completamente mondi che non esistono, non devi nemmeno prendere troppi aerei per volare da un luogo di riprese all'altro. E inoltre per la prima volta in vita mia mi sono trovato a recitare con dei veri soldati imperiali, come se fossi tornato quel bambino di sei anni che guardava i primi film della saga di Star Wars: negli episodi che avevo interpretato io negli anni Novanta, quei soldati erano semplicemente dei cloni...”. Anche Pascal ha annunciato che ci sarà una terza stagione di The Mandalorian.