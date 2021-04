Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e la differenza tra trilogia e serie TV

La nuova tecnologia farà tutta la differenza del caso rispetto alla trilogia prequel, che è ancora una ferita aperta per Ewan McGregor Condividi:

Ewan McGregor tornerà nei panni di Obi-Wan Kenobi nell’omonima serie TV che farà parte del catalogo Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW. La notizia ha fin da subito esaltato i fan di “Star Wars”, che sanno vi sarà spazio anche per Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

Ambientata al termine della trilogia prequel, la serie andrà a colmare un vuoto narrativo, stando almeno ai prodotti televisivi e cinematografici. Sguardo rivolto al periodo di isolamento del maestro Jedi su Tatooine, lì dove cresce Luke Skywalker. Spazio anche per un nuovo incontro con Anakin, ormai tramutatosi in un potente lord Sith. Qualcosa di totalmente inedito, considerando come, fino a oggi, i fan hanno sempre ritenuto che i due si fossero rivisti nuovamente, dopo lo scontro su Mustafar, nel faccia a faccia in "Episodio IV", letale per Kenobi.

Obi-Wan Kenobi, cosa aspettarsi

Ewan McGregor è ancora molto legato al mondo di "Star Wars" e non riesce a dimenticare il mare di critiche che ha travolto la trilogia prequel. Per quanto i fan lo abbiano adorato nella parte di Obi-Wan Kenobi da giovane, la storia orchestrata da George Lucas ha lasciato molti profondamente insoddisfatti. Intervistato da "The Hollywood Reporter", l'attore ha parlato dei tre film, così come delle differenze con la serie TV in produzione: "Devo dire che è stato duro accettare il fatto che i film prequel non fossero stati ben accolti. George Lucas ama molto la tecnologia e mira sempre a spingersi in quel regno. Desiderava avere controllo su quanto presente sullo sfondo. Dopo alcuni mesi di lavoro diventa noioso, soprattutto in certe scene. Diciamo che non è Shakespeare e non c'è qualcosa su cui approfondire i dialoghi che possa soddisfarti, quando non c'è ambiente. È stato molto difficile".