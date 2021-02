The Mandalorian, Rosario Dawson diventa Ahsoka Tano: VIDEO

Stando ad alcune indiscrezioni, la serie spin-off live action “Ahsoka” potrebbe incentrarsi sulla ricerca di Thrawn Condividi:

Nella seconda stagione di “The Mandalorian” i fan di “Star Wars” sono esplosi di gioia nel vedere la versione live action di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson. Una raffigurazione esaltante, che avrà in seguito una serie spin-off tutta sua. L’attrice ha deciso di condividere sul proprio profilo Twitter un filmato che mostra la lunga trasformazione nella celebre Jedi. Ecco il post che accompagna il video: “Buon Ahsoka Tano Day! Grazie ad Ashley Eckstein per aver portato in vita Ahsoka per tutti noi. Condividere questo eccezionale personaggio con il mondo insieme a te è uno dei più grandi onori e privilegi della mia vita”.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio In appena 24 secondi viene mostrato l’intero processo, accelerato, del trucco per la creazione del personaggio. Tempo fa l’attrice aveva parlato di Ahsoka al sito “StarWars.com”, dicendosi entusiasta della possibilità ricevuta: “Sono felice che Ahsoka sia viva e che si possa continuare a crescere con lei. Tanti degli Jedi che amiamo sono di sesso maschile e il pubblico li ha visti invecchiare. È riuscita a evolversi in un modo che penso abbia reso la sua storia da eroina un racconto che non è facile trovare in altri spazi”.

Ahsoka, cosa sappiamo sulla serie TV approfondimento Disney annuncia 10 serie TV Star Wars e Marvel Non vi sono notizie ufficiali in merito alla trama della serie spin-off di “The Mandalorian”, dedicata al personaggio di Ahsoka Tano. La sua apparizione nella seconda stagione dell’acclamata serie disponibile su Disney + ha fornito qualche elemento importante sulla storia che verrà trattata nello show dedicato a lei. Si fa infatti riferimento alla ricerca di Thrawn, ovvero il villain di “Star Wars Rebels”. Stando a quanto scritto da “Kessel Run Transmissions”, sarà proprio tale caccia all’uomo il fulcro degli episodi che verranno girati. Non solo Thrawn: nel mirino di Rosario Dawson vi sarà anche Ezra Bridger, giovane Jedi svanito nel nulla al termine della serie animata.