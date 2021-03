2/20 WebPhoto

Nato a Perth, in Scozia, a 18 anni si trasferisce a Londra per studiare alla Guildhall School of Music and Drama. L'esordio al cinema è in un film di Danny Boyle: "Piccoli omicidi tra amici" del 1994, quando Ewan ha 23 anni

Da Ewan McGregor a Sacha Baron Cohen: i 50enni del 2021