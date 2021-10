Trainspotting, una serie TV dedicata a Begbie

Trainspotting, la serie

approfondimento

È stato lo stesso Robert Carlyle, interprete di Begbie, a parlare della chance di tornare a interpretarlo per una miniserie. Non si tratterebbe di una sceneggiatura originale, bensì di un adattamento, così come in passato. Esiste infatti un romanzo intitolato “The Blade Artist”, che ha per protagonista proprio Begbie.

Intervistato da “NME”, l’attore si è così espresso: “Ho avuto modo di chiacchierare molto con Irvine Welsh di recente insieme ad alcuni produttori. Abbiamo parlato di come proseguire la storia di ‘Trainspotting’. C’è un libro intitolato ‘The Blade Artist’ che parla della pazza storia di Begbie. Il tutto è ancora nelle prime fasi ma è molto probabile che alla fine il progetto possa vedere la luce. Stiamo ragionando sul farne una miniserie della durata totale di sei ore. È una storia davvero ampia, da Los Angeles a Edimburgo. Sarebbe difficile rendere il tutto in 1 ora e mezza al cinema. Il prossimo anno, spero, potremo parlare del ritorno di Begbie”.