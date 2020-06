I film Gia e Trainspotting per la giornata contro la droga

In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga istituita dall’ONU che ricorre ogni 26 giugno, venerdì in prima e seconda serata Sky Cinema Due propone due pellicole dolorosamente a tema. Il biopic firmato HBO in cui Angelina Jolie, premiata con il Golden Globe, interpreta la modella Gia Carangi caduta nel vizio della droga e il film-simbolo degli anni ’90 diretto da Danny Boyle e interpretato da Ewan McGregor e Robert Carlyle

Venerdì 26 giugno si celebra la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga istituita dall’ONU.

In occasione di questa importante ricorrenza, Sky Cinema Due propone un palinsesto serale che tratta la piaga della droga, con due titoli che ben illustrano cosa questo vizio sia in grado di comportare.



Le due pellicole proposte affrontano con stili diversi il tema della dipendenza da droghe. In prima serata tocca a Gia, il biopic firmato HBO in cui Angelina Jolie interpreta la modella Gia Carangi.

Caduta nel vizio dell'eroina, si è spenta a soli 26 anni per complicazioni legate all'AIDS, come illustra in maniera drammatica e molto realistica la pellicola che è valsa alla Jolie il Golden Globe per la migliore attrice protagonista.



In seconda serata va in onda la pellicola più iconica in materia di dipendenza, quella diventata un vero e proprio simbolo degli anni Novanta: Trainspotting.

Diretta da Danny Boyle e interpretato da Ewan McGregor e Robert Carlyle, racconta attraverso la voce fuori campo di Mark Renton la sua giovinezza segnata dalla droga.

Insieme all’amico Spud, a Sick Boy, a Tommy e a Francis Begbie, delinquente alcolizzato e violento, Mark vivrà una giovinezza segnata dalla preferenza a vivere offuscato dall'eroina, rinunciando a tutto ciò che arricchisce la vita. Dalla famiglia ai figli, dai beni materiali al lavoro, Mark e gli altri rinunceranno a tutto pur di abbandonarsi tra le braccia dell’eroina. Braccia letali, che ti stritolano come una morsa.



I due titoli, Gia e Trainspotting, sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri come Ben is beck, un toccante dramma familiare con Julia Roberts alle prese con il figlio appena uscito da una comunità di recupero e Little Fish - Fuga dall’incubo, con Cate Blanchett che combatte con il suo passato da eroinomane.

Dal 26 giugno, la collezione on demand “No alla droga” sarà disponibile, per sensibilizzare e ricordare come la droga sia la peggiore nemica di chiunque la scambi per una buona amica.