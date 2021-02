Tempi moderni: 85 anni fa usciva il capolavoro di Chaplin

L’idea per Tempi moderni, pellicola che per l’epoca ebbe una lunga gestazione, venne a Chaplin durante una tournée promozionale del suo precedente successo, Le luci della città, del 1931, quando l’attore dovette constatare lo stato di prostrazione in cui era piombata l’Europa a seguito della Grande Depressione. A influenzarlo sarebbe stata anche una conversazione con il Mahatma Gandhi a proposito di tecnologia e industrializzazione.

Il 5 febbraio del 1936 , esattamente 85 anni fa, usciva nelle sale cinematografiche statunitensi Tempi moderni di Charlie Chaplin . Si tratta di uno dei film più celebri del regista e comico britannico assieme a Il monello, Le luci della città e Il grande dittatore. Ma, per certi versi, è forse la sua opera più rilevante, perché è stato un vero e proprio spartiacque, sia per la sua filmografia, che per il cinema in generale.

Tra gag e disavventure, i ritmi insostenibili dell’impianto di produzione conducono Charlot all’esaurimento. Nel prosieguo della pellicola, il nostro eroe si troverà suo malgrado alla testa di un corteo di manifestanti e poi rinchiuso in prigione. Prostrato da tante disavventure, troverà però un motivo per tirare avanti nell’incontro con la graziosa “monella”, una ragazza orfana di madre (e in breve anche di padre), che commette piccoli furti per aiutare le sorelle minori.

Non ci sono in ogni caso dubbi sul fatto che Tempi moderni sia stato un film coraggioso per l’epoca. A riprova di ciò, nonostante a Hollywood fosse ormai stato adottato il rigido codice Hays , in una sequenza viene mostrato in maniera esplicita il consumo (seppure involontario) di sostanze stupefacenti da parte di Charlot, cosa piuttosto insolita per quegli anni.

Non a caso, vari commentatori arrivarono a definirlo un film “socialista”, anche se il riferimento ideale rimane piuttosto quello della classe media, come ad esempio è evidente nelle fantasticherie di Charlot. E il ministro della propaganda della Germania nazista Joseph Goebbels decise di bandire il film nel suo paese , in quanto apologetico del comunismo.

Nonostante il registro marcatamente farsesco, Tempi moderni costituisce un’eccezione per l’epoca, per il modo in cui cerca di ritrarre in maniera verosimile le condizioni di disagio vissute dai ceti popolari . Sfruttati da padroni ossessionati dal guadagno, in Tempi moderni i lavoratori godono senza dubbio della comprensione di Chaplin.

L’ultimo film muto

Tempi moderni è stato da alcuni definito “l’ultimo film muto”, e non a caso. Il sonoro, in realtà, era stato adottato ormai da vari anni, tanto che da più parti avevano già suggerito a Chaplin di farvi ricorso in Le luci della città. L’attore e regista temeva però che, donandogli la parola, il suo Charlot non avrebbe paradossalmente avuto più niente da dire, perdendo così la sua magia, e aveva optato ancora una volta per il muto, pur aggiungendo una colonna sonora (alla quale peraltro lavorò in prima persona, come anche in Tempi moderni) alla pellicola.



Per Tempi moderni Chaplin optò per una soluzione ibrida. Anche in questo caso il film è muto, ma per la prima volta si possono sentire delle voci, sebbene filtrate o amplificate attraverso dispositivi di vario genere. Charlot non parla, ma in una sequenza verso la fine della vicenda si esibisce in un numero sonoro in cui canta in una sorta di gramelot in cui mescola termini italiani e francesi.



Vinte le ultime resistenze di Charlie Chaplin, il cinema sonoro si impose definitivamente, tanto che di lì in poi anche questo eroe del muto si rassegnò a ricorrere alle parole nei suoi film (peraltro con ottimi risultati).