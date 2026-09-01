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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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Zendaya compie 30 anni, da MJ in Spider-Man a Chani in Dune: i suoi film più famosi. FOTO

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L’attrice californiana è nata l’1 settembre 1996. È stata una star di Disney Channel per poi trasformarsi in una delle attrici più quotate di Hollywood. Grazie alla parte di Michelle Jones-Watson nei film del Marvel Cinematic Universe ha conosciuto il suo futuro marito Tom Holland. Tra i suoi film più apprezzati ci sono anche The Greatest Showman e Challengers. Ed è apparsa anche in Odissea di Nolan. Per il suo ruolo nella serie tv Euphoria ha vinto due Emmy e un Golden Globe

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