L’attrice californiana è nata l’1 settembre 1996. È stata una star di Disney Channel per poi trasformarsi in una delle attrici più quotate di Hollywood. Grazie alla parte di Michelle Jones-Watson nei film del Marvel Cinematic Universe ha conosciuto il suo futuro marito Tom Holland. Tra i suoi film più apprezzati ci sono anche The Greatest Showman e Challengers. Ed è apparsa anche in Odissea di Nolan. Per il suo ruolo nella serie tv Euphoria ha vinto due Emmy e un Golden Globe