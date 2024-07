James Bond, arrivano i papillon per cani e gatti in stile agente 007

I papillon sono in poliestere e si ispirano a quelli in seta che Bond indossa sul grande schermo. L'accessorio è una vera chicca per i proprietari di animali che sono fan del franchise dell'agente nato dalla penna di Fleming

L'attesa per conoscere il nome e il volto del nuovo James Bond - una discussione che tiene banco da mesi nel settore – è scandita dal lancio di nuovi prodotti ufficiali che vanno ad aggiungersi alla moltitudine di gadget che affollano lo store ufficiale di 007, un grande magazzino online di prodotti collegati al franchise dell'eroe al servizio di Sua Maestà disponibile per i fan di tutto il mondo.

Nel catalogo sono appena comparsi gli esclusivi papillon per gli animali domestici ispirati a quelli dell'agente 007, davvero imperdibili per gli appassionati dello stile inimitabile di Bond.

James Bond, icona di stile inconfondibile James Bond è personaggio simbolico del grande cinema ma anche un'impareggiabile fashion icon dal guardaroba famoso almeno quanto le sue imprese e le sue avventure.

Solo Bond è in grado di rincorrere i nemici e di lanciarsi in prodezze assurde vestito di tutto punto.

Celebri i suoi inseguimenti in smoking o in camicia, giacca e cravatta, dai quali riesce ad uscire illeso e con gli abiti praticamente intonsi, ciò almeno fino ai primi del Duemila, ovvero, all'era di Daniel Craig, scelto per il suo fascino rude affinché diventasse l'interprete di un Bond più reale, con la faccia sudata, le cicatrici e gli abiti, finalmente, distrutti.

Quando James Bond indossa lo smoking, però, non ce n'è per nessuno e a quest'immagine, quella dell'agente impeccabile e fascinoso (magari con un Martini “agitato, non mescolato” tra le mani), hanno pensato i realizzatori dei papillon per animali domestici, del tutto identici a quelli dell'agente del grande schermo. leggi anche Daniel Craig, l'esilarante balletto per lo spot della Vodka Belvedere

I papillon per cani e gatti nel dettaglio I papillon per cani e gatti del merchandising ufficiale di 007 sono realizzati in poliestere con una texture che imita quelli in seta indossati da James Bond in molte scene dei suoi film.

Disponibili in due dimensioni, per animali di piccola taglia e di taglia superiore, hanno un aggancio in velcro e possono essere fissati comodamente al collare che il cane e il gatto indossa abitualmente. Un tocco di stile inconfondibile per quattro zampe ancora più irresistibili, se è possibile.

Il post sui social che annuncia l'arrivo della mini collezione è stato preso di mira dagli amanti degli animali che hanno trovato adorabili i cuccioli scelti come modelli. Ma una parte dei commenti riguarda il futuro della saga: chi sarà il nuovo Bond?

I fan di tutto il mondo vogliono sapere cosa bolle in pentola. Nel Regno Unito, si sa, l'annuncio è atteso con la stessa impazienza che accompagna l'arrivo di una comunicazione ufficiale proveniente dai Palazzi più importanti. leggi anche Gucci Pet, la collezione per cani e gatti di Alessandro Michele

