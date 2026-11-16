Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la cantautrice triestina ha scelto di modificare la scaletta per ricordare Monica Massimi, la fan di 55 anni morta sabato sera (14 novembre 2026) a Bologna poco prima del suo concerto all'Estragon. La musicista le ha dedicato Eppure sentire, spiegando di aver parlato con il marito Alessandro e con i figli Thomas e Nicole

“Ho sentito il marito di Monica, Alessandro, i figli Thomas e Nicole, che so che ci stanno guardando. Questa era la sua canzone preferita, quella che avrebbe tanto voluto ascoltare sabato sera. Sono qui per dare a Monica un pensiero, una preghiera”, ha detto Elisa prima di eseguire il brano.

Ospite di Fabio Fazio, la cantante ha scelto di mettere da parte, per quella sera, la presentazione del nuovo album Kintsugi, atteso il 27 novembre, per ricordare la donna e rivolgere un pensiero alla sua famiglia. Al centro del momento televisivo c'è stata Eppure sentire, la canzone preferita di Monica, che avrebbe voluto ascoltare proprio durante il concerto poi annullato.

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Il ricordo di Monica

La scelta di Elisa è arrivata a poche ore dalla tragedia avvenuta all'Estragon. Monica Massimi, bolognese di 55 anni e madre di due figli, era arrivata al locale insieme al marito e a un'amica per assistere al concerto della cantante. Intorno alle 19.40 si è sentita male ed è crollata a terra, a pochi metri dal palco.

Nonostante l'intervento dei soccorsi e il trasporto all'ospedale Sant'Orsola, la donna è morta. La serata, alla quale erano presenti circa 800 persone, è stata quindi interrotta e il concerto è stato annullato.