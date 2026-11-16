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Elisa a Che Tempo Che fa dedica Eppure sentire alla fan morta prima del suo concerto

Musica

Camilla Sernagiotto

©Getty

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la cantautrice triestina ha scelto di modificare la scaletta per ricordare Monica Massimi, la fan di 55 anni morta sabato sera (14 novembre 2026) a Bologna poco prima del suo concerto all'Estragon. La musicista le ha dedicato Eppure sentire, spiegando di aver parlato con il marito Alessandro e con i figli Thomas e Nicole

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Elisa ha cambiato la scaletta della sua partecipazione a Che tempo che fa per dedicare un momento a Monica Massimi, la fan di 55 anni morta sabato sera a Bologna poco prima del concerto all'Estragon.

Ospite di Fabio Fazio, la cantante ha scelto di mettere da parte, per quella sera, la presentazione del nuovo album Kintsugi, atteso il 27 novembre, per ricordare la donna e rivolgere un pensiero alla sua famiglia. Al centro del momento televisivo c'è stata Eppure sentire, la canzone preferita di Monica, che avrebbe voluto ascoltare proprio durante il concerto poi annullato.

 

“Ho sentito il marito di Monica, Alessandro, i figli Thomas e Nicole, che so che ci stanno guardando. Questa era la sua canzone preferita, quella che avrebbe tanto voluto ascoltare sabato sera. Sono qui per dare a Monica un pensiero, una preghiera”, ha detto Elisa prima di eseguire il brano.

 

In fondo a questo articolo potete guardare l'estratto della puntata di Che tempo che fa in cui Elisa parla della compianta fan Monica prima di esibirsi nella sua canzone preferita, Eppure sentire, e anche la clip della performance. 

Il ricordo di Monica

La scelta di Elisa è arrivata a poche ore dalla tragedia avvenuta all'Estragon. Monica Massimi, bolognese di 55 anni e madre di due figli, era arrivata al locale insieme al marito e a un'amica per assistere al concerto della cantante. Intorno alle 19.40 si è sentita male ed è crollata a terra, a pochi metri dal palco.

 

Nonostante l'intervento dei soccorsi e il trasporto all'ospedale Sant'Orsola, la donna è morta. La serata, alla quale erano presenti circa 800 persone, è stata quindi interrotta e il concerto è stato annullato.

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Elisa: “Ogni istante è prezioso”

Durante la sua partecipazione a Che tempo che fa, Elisa ha rivolto un messaggio anche agli altri fan, ancora scossi per quanto accaduto. “Il mondo è brutale e non ci si può fermare quando ci si vuole fermare, ma questa è la brutalità di un sistema”, ha detto l'artista, aggiungendo un abbraccio alla propria comunità.

“Siamo tutti tanto scossi. Tutta la mia community. Restiamo uniti. Ogni istante è prezioso”, ha concluso Elisa.

 

Il momento dedicato a Monica ha così preso il posto della consueta presentazione del nuovo progetto discografico. La cantante ha scelto di affidare alla musica il ricordo della sua fan, trasformando Eppure sentire in un omaggio alla donna che avrebbe voluto ascoltarla dal vivo proprio quella sera a Bologna.

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Immagine tratta dal profilo Instagram @elisatoffoli

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