Bologna, fan di Elisa muore prima dello show: concerto annullato

Una donna ha accusato un malore poco prima di un evento dedicato ai fan della cantante ed è morta dopo il trasporto in ospedale. Appresa la notizia, Elisa ha deciso di annullare lo spettacolo. Sui social il cordoglio dell'artista e degli organizzatori per la tragica scomparsa
Tragedia nella serata di sabato, 14 novembre all'Estragon Club di Bologna, dove una donna è morta dopo aver accusato un malore poco prima dell'inizio di uno show organizzato in occasione di un raduno di fan della cantante Elisa. La notizia è stata diffusa dallo stesso locale attraverso i propri canali social. Secondo quanto riferito dal club bolognese, la donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario presente all'interno della struttura e successivamente trasferita in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta poco dopo.
Spettacolo annullato
La notizia è arrivata pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco. Di fronte a quanto accaduto, la cantante e gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento. "Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene", ha spiegato l'Estragon sui social.
Le parole di Elisa
Anche Elisa ha affidato ai social la propria vicinanza alla donna esprimendo tutto il suo dolore per la tragedia che ha colpito il pubblico presente. "I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica", ha scritto l'artista su Instagram, "mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi".