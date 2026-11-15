Bologna, fan di Elisa muore prima dello show: concerto annullato

Una donna ha accusato un malore poco prima di un evento dedicato ai fan della cantante ed è morta dopo il trasporto in ospedale. Appresa la notizia, Elisa ha deciso di annullare lo spettacolo. Sui social il cordoglio dell'artista e degli organizzatori per la tragica scomparsa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tragedia nella serata di sabato, 14 novembre all'Estragon Club di Bologna, dove una donna è morta dopo aver accusato un malore poco prima dell'inizio di uno show organizzato in occasione di un raduno di fan della cantante Elisa. La notizia è stata diffusa dallo stesso locale attraverso i propri canali social. Secondo quanto riferito dal club bolognese, la donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario presente all'interno della struttura e successivamente trasferita in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta poco dopo.

Spettacolo annullato La notizia è arrivata pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco. Di fronte a quanto accaduto, la cantante e gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento. "Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene", ha spiegato l'Estragon sui social.

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