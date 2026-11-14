È morta Claudette Soares, la voce della bossa nova brasiliana

La musica brasiliana perde una delle sue interpreti più riconoscibili. Claudette Soares è morta a San Paolo nella notte di venerdì 13 novembre, a 91 anni, in seguito a un malore improvviso. La notizia è stata diffusa dal suo staff attraverso un comunicato sui social. La cantante aveva accusato un malessere già il giorno precedente, tanto da dover rinunciare ad alcuni appuntamenti promozionali. La sua scomparsa è arrivata proprio nel giorno dell'uscita di O mundo é ruim para quem não sabe esperar, il suo ultimo album e il primo interamente composto da brani inediti. Tre giorni prima aveva ascoltato il disco insieme ad alcuni amici, raccontando di vivere uno dei periodi più felici della sua vita. Un particolare che rende ancora più significativo il messaggio pubblicato dalla sua équipe: "È così che vogliamo ricordarla".

una carriera lunga oltre settant'anni

Nata a Rio de Janeiro il 31 ottobre 1935, Claudette Soares aveva mosso i primi passi nella musica quando era ancora giovanissima, partecipando ai programmi radiofonici per nuovi talenti di Rádio Nacional. Negli anni Cinquanta si era avvicinata al baião, conquistando il soprannome di "Princesinha do Baião" grazie a Luiz Gonzaga, prima di diventare una delle voci legate alla nascita e all'affermazione della bossa nova. Nel 1960 aveva preso parte allo spettacolo A noite do amor, do sorriso e da flor, accanto a figure come João Gilberto, Nara Leão e Roberto Menescal. Tre anni dopo aveva interpretato Garota de Ipanema, il celebre brano di Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Trasferitasi a San Paolo nel 1964, aveva proseguito una carriera costellata di album e collaborazioni, raggiungendo un grande successo nel 1971 con De tanto amor, rimasto per 56 settimane nella hit parade brasiliana. Negli anni successivi aveva continuato a esibirsi e a pubblicare nuovi lavori, attraversando generi e stagioni musicali senza perdere il legame con le proprie radici. Nel 2000 aveva celebrato cinquant'anni di attività con un album dal vivo e, anche dopo aver superato gli ottant'anni, era rimasta sul palco. Amava scherzare sulla propria statura, appena 1,49 metri, definendosi "la cantante più piccola del Brasile": una battuta diventata parte del suo carattere e del ricordo lasciato al pubblico.