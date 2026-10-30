Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie

“Quando penso ai giorni più bui, di certo mi sono appoggiato molto alle persone a me più care”. In un’intervista al tabloid britannico The Sun, Brad Pitt, 62 anni, ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua vita, il divorzio da Angelina Jolie. “Amici, cari amici intimi – una manciata – familiari stretti, ed ero molto aperto riguardo alle mie difficoltà”. Ha aggiunto: “Poter essere così liberi con persone che ti amano e ti sostengono, e che tu ami a tua volta, è tutto. È tutto”. Dopo 12 anni insieme, nel settembre 2016 l’ex moglie l’aveva accusato di aver commesso abusi fisici e verbali mentre si trovavano su un jet privato con i sei figli Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox (i ragazzi e le ragazze hanno ora rispettivamente 25, 22, 21, 20 e 18 anni). L’attore aveva negato le accuse e l’FBI non aveva sporto denuncia, ma l’episodio aveva scatenato una lunga battaglia legale, durata otto anni e costata 300 milioni di sterline. Ora, dopo le riprese del nuovo film, il thriller di sopravvivenza Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, Pitt ha capito di essere stato in grado di superare le perdite e il dolore grazie alla vicinanza di alcuni amici famosi come George Clooney, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio e Matt Damon. Infatti, nella pellicola l’attore interpreta un veterano delle forze speciali in pensione che, dopo un incidente dell’idrovolante, affronta una traversata di 96 chilometri attraverso la natura selvaggia dell’Alaska in compagnia del suo cane Odino. Proprio gli esperti di sopravvivenza con i quali aveva collaborato gli avevano fatto aprire gli occhi sulla propria esperienza passata.