Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie

In un’intervista al tabloid britannico The Sun, l'attore, 62 anni, ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua vita, durante il quale ha potuto contare sull'appoggio di alcuni fidati amici come George Clooney, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio e Matt Damon
“Quando penso ai giorni più bui, di certo mi sono appoggiato molto alle persone a me più care”. In un’intervista al tabloid britannico The Sun, Brad Pitt, 62 anni, ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua vita, il divorzio da Angelina Jolie. “Amici, cari amici intimi – una manciata – familiari stretti, ed ero molto aperto riguardo alle mie difficoltà”. Ha aggiunto: “Poter essere così liberi con persone che ti amano e ti sostengono, e che tu ami a tua volta, è tutto. È tutto”. Dopo 12 anni insieme, nel settembre 2016 l’ex moglie l’aveva accusato di aver commesso abusi fisici e verbali mentre si trovavano su un jet privato con i sei figli Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox (i ragazzi e le ragazze hanno ora rispettivamente 25, 22, 21, 20 e 18 anni). L’attore aveva negato le accuse e l’FBI non aveva sporto denuncia, ma l’episodio aveva scatenato una lunga battaglia legale, durata otto anni e costata 300 milioni di sterline. Ora, dopo le riprese del nuovo film, il thriller di sopravvivenza Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, Pitt ha capito di essere stato in grado di superare le perdite e il dolore grazie alla vicinanza di alcuni amici famosi come George Clooney, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio e Matt Damon. Infatti, nella pellicola l’attore interpreta un veterano delle forze speciali in pensione che, dopo un incidente dell’idrovolante, affronta una traversata di 96 chilometri attraverso la natura selvaggia dell’Alaska in compagnia del suo cane Odino. Proprio gli esperti di sopravvivenza con i quali aveva collaborato gli avevano fatto aprire gli occhi sulla propria esperienza passata.
DAL DIVORZIO CON ANGELINA JOLIE ALL'AMORE PER INES DE RAMON
“È tutta una questione di piccole vittorie”, ha recentemente dichiarato Brad Pitt durante il Festival del Cinema di San Sebastián, in Spagna. “Subirai delle sconfitte, soffrirai, ma l’importante è arrivare alla prossima piccola vittoria. Ho pensato che questo rispecchiasse la vita in un certo senso, nel senso che quando siamo in difficoltà e affrontiamo molte sfide, l’importante è raggiungere la prossima piccola vittoria, senza pensare al quadro generale, ma solo alla prossima piccola vittoria”. Dopo aver divorziato dall’attrice Jennifer Aniston nel 2005, nel 2014 l’attore aveva sposato Angelina Jolie. Tuttavia, nel 2016, in seguito a un’accesa discussione su un volo diretto dalla Francia a Los Angeles, l’attrice aveva chiesto il divorzio. L’FBI non aveva sporto denuncia, e il Dipartimento per i Servizi all’Infanzia e alla Famiglia della contea di Los Angeles aveva infine chiuso le indagini senza riscontrare alcun caso di abuso. In seguito, Pitt aveva smesso di bere per sette anni, aveva iniziato una terapia e aveva frequentato gli Alcolisti Anonimi. Tuttavia, il divorzio da Jolie era stato seguito da una frattura tra l’attore e i figli che, uno dopo l’altro, hanno scelto di eliminare il suo cognome. Attualmente, Pitt è legato alla designer di gioielli Ines de Ramon, 33 anni, con la quale era stato visto per la prima volta a un concerto nel 2022. Nel 2024, lei si era trasferita nella villa di lui in California. Nell’estate 2026 la coppia è stata avvistata al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce a New York.
Approfondimento
Brad Pitt con Ines de Ramon al photocall del film Heart of the Beast
©Getty
Angelina Jolie e Brad Pitt, dall'amore sul set alle accuse. FOTO
Il 20 settembre 2016 divenne una data a suo modo storica. Quel giorno veniva infatti comunicata ufficialmente la richiesta di divorzio da parte di Angelina Jolie. Finiva così la favola dei Brangelina, la coppia più glamour dello star-system mondiale. Da allora i due divi non sono riusciti mai del tutto ad appianare le loro divergenze, nonostante i reciproci tentativi per salvaguardare i sei figli. Ripercorriamo insieme la loro storia