Angelina Jolie, la sua nuova vita: "Lascio Los Angeles, vivrò tra Vienna e la Cambogia"Spettacolo
A 51 anni, con tutti e sei i figli ormai maggiorenni, la diva di Hollywood si prepara a lasciare la città in cui è nata e ha cresciuto la sua famiglia. "Per me è la fine di un’era", ha dichiarato l’attrice in un’intervista rilasciata il 9 settembre 2026 a L’Officiel. La star ha detto di non voler più avere una residenza fissa
Angelina Jolie è pronta a dire addio a Los Angeles. La città californiana, dove è nata e dove ha cresciuto i suoi sei figli, non sarà più la sua base stabile. A 51 anni, l’attrice ha deciso di cambiare radicalmente stile di vita e di trascorrere il futuro spostandosi tra diversi Paesi, senza un indirizzo fisso.
"Per me, questo segna la fine di un’era", ha raccontato Jolie in un’intervista rilasciata il 9 settembre 2026 a L’Officiel. La svolta arriva dopo una serie di cambiamenti importanti nella sua vita privata. Tutti e sei i figli sono ormai maggiorenni: i gemelli Knox e Vivienne hanno compiuto 18 anni a luglio, mentre Maddox ha 24 anni, Pax 22, Zahara 21 e Shiloh 20. Anche il lungo iter legale del divorzio da Brad Pitt si è concluso nel dicembre 2024.
A maggio, inoltre, è stata messa sul mercato la storica tenuta californiana appartenuta al regista Cecil B. DeMille, valutata 29,85 milioni di dollari. Con i figli ormai adulti e la vendita della proprietà, Jolie ha quindi ridotto i vincoli che la legavano alla California. "Non ho davvero in programma di avere una base fissa", ha spiegato.
Una casa per la famiglia, poi la vita nomade
L’attrice non intende però rinunciare completamente all’idea di una casa. Il suo desiderio è conservare un luogo dedicato alla famiglia, dove custodire gli oggetti e le fotografie dei figli. "Vorrei avere una casa base per la mia famiglia, un posto dove conservare le cose da mamma e le foto di famiglia", ha detto.
Per il resto, Jolie immagina un’esistenza più mobile. "Vorrei vivere un po’ da nomade per un po’ di tempo", ha raccontato. Il nuovo percorso potrebbe svilupparsi soprattutto tra Vienna e la Cambogia, due luoghi legati ai suoi progetti futuri.
A Vienna l’attrice sta valutando l’apertura di una nuova sede di Atelier Jolie, il progetto creativo e di moda inaugurato nel 2023 a New York. In Cambogia, invece, vuole tornare a dedicarsi più direttamente alla Maddox Foundation, l’organizzazione non profit impegnata da oltre vent’anni nelle comunità rurali del Paese.
"La mia casa in Cambogia sarà anche una residenza dedicata alla cultura khmer per alcuni mesi all’anno", ha spiegato. La proprietà asiatica diventerà quindi non soltanto un punto di riferimento personale, ma anche uno spazio legato al lavoro culturale e umanitario.
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Los Angeles non sarà più il centro della sua vita
La decisione di lasciare Los Angeles segna una discontinuità rispetto al passato. Jolie è nata nella città californiana e vi ha costruito gran parte della propria vita familiare. Ora, però, non sente più la necessità di rimanere ancorata a un’unica abitazione.
Il passaggio arriva dopo anni segnati dalla maternità e dal lungo conflitto legale con Brad Pitt. Con la maggiore età raggiunta da tutti i figli, l’attrice può immaginare una quotidianità diversa, fatta di viaggi e soggiorni più lunghi all’estero.
"Credo che passerò più tempo fuori dagli Stati Uniti", ha dichiarato. Il suo futuro non sarà comunque quello di una persona semplicemente in viaggio: Jolie vuole alternare gli spostamenti al lavoro, all’impegno umanitario e all’espansione dei suoi progetti creativi.
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La Cambogia come nuovo punto di riferimento
La Cambogia occupa un posto speciale nella vita dell’attrice. Jolie vi si è avvicinata oltre vent’anni fa e nel tempo ha sviluppato attività legate allo sminamento, all’istruzione, alla tutela ambientale e allo sviluppo delle comunità.
La Maddox Foundation è nata con l’obiettivo di lavorare insieme alle persone del posto. Successivamente il progetto si è ampliato, includendo la lotta alla deforestazione, il contrasto al traffico illegale di fauna selvatica e la creazione di nuove opportunità professionali.
Ora Jolie vuole concentrarsi soprattutto sull’autonomia economica e sulla formazione. Il suo obiettivo, ha spiegato, è aiutare le comunità a crescere e a costruire un futuro più indipendente.
La nuova residenza cambogiana sarà dunque parte integrante di questa fase. "Non c’è un Paese in cui non prenderei in considerazione l’idea di lavorare", ha detto l’attrice, lasciando aperta la possibilità di vivere e operare in diverse parti del mondo.
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Una nuova vita tra lavoro e famiglia
L’addio a Los Angeles non significa per Jolie allontanarsi dai figli. Al contrario, l’attrice ha ribadito di voler restare vicina alla famiglia, pur riconoscendo che ormai ciascuno dei ragazzi ha intrapreso un percorso autonomo.
Maddox e Pax hanno lavorato come assistenti alla regia in diversi film. Maddox si sta concentrando anche sul diventare pilota, mentre Pax coltiva la fotografia e un interesse per il cinema. Jolie, però, continua a descriversi soprattutto come una madre che vuole sostenere i propri figli.
"Hanno avuto bisogno di mamma quando mamma doveva essere mamma", ha raccontato. Ora, invece, i ragazzi sembrano incoraggiarla a viaggiare e a dedicarsi ai suoi progetti. "Vorrebbero che li chiamassi dalla Tunisia, appena atterrata con un aereo, per incontrare artisti locali", ha aggiunto.
Per Angelina Jolie, quindi, lasciare Los Angeles rappresenta molto più di un trasloco. È la chiusura di una fase familiare e personale e l’inizio di un’esistenza senza una sola base, costruita tra Vienna, la Cambogia e nuove destinazioni ancora da scoprire.
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