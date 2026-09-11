A 51 anni, con tutti e sei i figli ormai maggiorenni, la diva di Hollywood si prepara a lasciare la città in cui è nata e ha cresciuto la sua famiglia. "Per me è la fine di un’era", ha dichiarato l’attrice in un’intervista rilasciata il 9 settembre 2026 a L’Officiel. La star ha detto di non voler più avere una residenza fissa

Angelina Jolie è pronta a dire addio a Los Angeles. La città californiana, dove è nata e dove ha cresciuto i suoi sei figli, non sarà più la sua base stabile. A 51 anni, l’attrice ha deciso di cambiare radicalmente stile di vita e di trascorrere il futuro spostandosi tra diversi Paesi, senza un indirizzo fisso.

"Per me, questo segna la fine di un’era", ha raccontato Jolie in un’intervista rilasciata il 9 settembre 2026 a L’Officiel. La svolta arriva dopo una serie di cambiamenti importanti nella sua vita privata. Tutti e sei i figli sono ormai maggiorenni: i gemelli Knox e Vivienne hanno compiuto 18 anni a luglio, mentre Maddox ha 24 anni, Pax 22, Zahara 21 e Shiloh 20. Anche il lungo iter legale del divorzio da Brad Pitt si è concluso nel dicembre 2024.

A maggio, inoltre, è stata messa sul mercato la storica tenuta californiana appartenuta al regista Cecil B. DeMille, valutata 29,85 milioni di dollari. Con i figli ormai adulti e la vendita della proprietà, Jolie ha quindi ridotto i vincoli che la legavano alla California. "Non ho davvero in programma di avere una base fissa", ha spiegato.